Petro se pronunció por primera vez sobre el caso Uribe y rechazó presiones a la jueza

A menos de una semana para que se conozca el sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, el presidente Gustavo Petro hizo su primer pronunciamiento oficial al respecto. Según explicó el jefe de Estado, había evitado hacerlo por respeto a la justicia, pero rompió el silencio por lo que él considera son presiones a la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, aseguró el presidente.

Según indicó, los jueces tienen “el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”.

El mensaje del presidente Petro estuvo acompañado por una columna de opinión del jurista José Gregorio Hernández, quien cuestionó que en diferentes medios y a través de redes sociales varios políticos y opinadores estén enviándole mensajes a la jueza Sandra Heredia sobre el sentido de fallo en primera instancia contra el expresidente Uribe y jefe del Centro Democrático.

De acuerdo con la jueza Heredia, la decisión en el caso se dará a conocer el próximo lunes 28 de julio y, ese día, a las 8:30 de la mañana, se citará a las partes para la lectura del fallo. El expresidente Uribe, por su parte, ha reiterado su inocencia y le pidió a la jueza que considere absolverlo.

Según Uribe, él no determinó a ningún testigo en prisiones colombianas para faltar a la verdad o cometer delitos, contrario a lo que ha esgrimido la Fiscalía: que el exmandatario habría enviado emisarios a diferentes cárceles para buscar testimonios a su favor y enlodar el nombre del senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el expediente.

El jefe de oposición también señaló que en sus planes nunca estuvo desacreditar al senador Iván Cepeda, sino, por el contrario, defender su propia reputación. “Mi compromiso era afirmar que he dicho la verdad en la vida pública (...) Yo estaba bastante llamado en mi atención por todo lo que decía el senador Cepeda, que venía maltratándome desde hace casi una década (...) me relacionó con narcotraficantes y paramilitares”.

