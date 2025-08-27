El presidente Gustavo Petro se reunió con Ricardo Roa y miembros de la USO en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

En la tarde de este miércoles, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a varios directivos de la Unión Sindical Obrera (USO) para hablar de transición energética. La cita se da un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara posibles multas contra Roa por la supuesta violación del tope de gasto de la campaña de Petro en 2022, de la cual él fue gerente.

El jefe de Estado se encontró en el Palacio con Roa y los directivos para pedirles que Ecopetrol lidere una transición energética inmediata en el país, una de sus principales banderas tras llegar al poder.

Sin embargo, desde la USO señalaron que la petición no es de rápido cumplimiento: “consideramos que se requiere tiempo, los procesos se pueden hacer complementariamente y que los recursos los aporte la misma industria del Petróleo y el Gas”.

En todo caso, Ecopetrol y el grupo sindical acordaron con el presidente que se trabajará junto con otras entidades y ministerios en un laboratorio de Paz y Transición socioeconómica en el campo petrolero en Tibú, zona ubicada en el Catatumbo y que ha resultado fuertemente impactada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La idea de este laboratorio es realizar programas para sustituir el mercado petrolero por economías alternativas.

A su vez, la USO mencionó que es fundamental que Ecopetrol mantenga activa la línea de negocio tradicional de hidrocarburos para la seguridad energética del país.

#AEstaHora el Presidente @PetroGustavo se reúne en @Casa_Narino con los directivos de la Unión Sindical Obrera (USO), miembros de la junta directiva y el presidente de @ECOPETROL_SA. pic.twitter.com/ZvxBZra9EJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 27, 2025

El encuentro se da exactamente un día después de que se radicara en el CNE la ponencia final contra la campaña del presidente Petro por haber supuestamente violado el tope de gasto en $3.000 millones y haber recibido $2.700 millones de fuentes prohibidas. El caso pone en el centro del debate a Roa, quien podría recibir una millonaria multa si la ponencia es votada favorablemente en sala plena.

La votación de esta ponencia está agendada para el próximo 11 de septiembre y es sabido que el oficialismo no cuenta con mayorías en la entidad, compuesta por nueve magistrados con voz y voto. La defensa se mantiene en la línea de que no hubo violación del tope de gasto.

