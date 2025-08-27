Leyva asistió a la Comisión de Acusación para entregar supuestas pruebas contra Petro. Foto: Óscar Pérez

El excanciller Álvaro Leyva asistió este miércoles a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde recientemente aseguró no tener pruebas de que el presidente Gustavo Petro tenga problemas de salud o de consumo, pese a haberlo afirmado previamente en las cartas que publicó en sus redes sociales. Aunque se le preguntó qué hacía en esta oportunidad en el Congreso, el exfuncionario no dio respuesta.

Luego de las diferentes cartas que publicó Leyva en su cuenta de X relatando ausencias del jefe de Estado en eventos internacionales, problemáticas de salud y de consumo, en la comisión se abrió una investigación en contra del presidente Petro para determinar si ha faltado a sus obligaciones.

Y si bien Leyva no dio detalles sobre su visita al Legislativo, fuentes cercanas a esta comisión le indicaron a El Espectador que habría sido para dejar un escrito con pruebas sobre la ampliación de la denuncia contra el mandatario.

Leyva asistió a una diligencia en la Comisión de Acusaciones a inicios de agosto y aunque previamente fue insistente en decir que tenía pruebas sobre las problemáticas de Petro, en la sesión confirmó que de “ninguna manera” había visto al mandatario consumiendo algún tipo de droga.

“Usted ha afirmado que el presidente se encuentra en una situación grave de salud relacionada por un consumo elevado de sustancias psicoactivas. ¿Tiene usted conocimiento directo de esta situación?“, fue una de las preguntas que le hicieron.

A lo que él respondió: " ¿Qué quiere decir conocimiento directo? ¿Que yo le haya dado cucharaditas? ¿Cómo es la cosa? ¿O que tenga fotos? Es algo de conocimiento público, universal. Demostrar lo evidente no es fácil, porque está frente a la mirada de todo el mundo".

El caso sigue igualmente abierto en la comisión, que también investiga desde hace aproximadamente dos años si se presentaron irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro en 2022, como lo afirma el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Leyva también terminó involucrado en un escándalo nacional luego de que El País América revelara unos audios en los que se le escucha planear una estrategia para sacar al presidente Petro del poder. En estos, menciona que ha tenido diálogos con los Estados Unidos, hecho que fue desmentido por varios parlamentarios norteamericanos.

