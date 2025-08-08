“No tiene que ver con elecciones”: Petro sobre disputa por isla de Santa Rosa

El presidente Gustavo Petro durante su diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador. Foto: Presidencia

Este jueves, desde Leticia, el presidente Gustavo Petro aseguró que la controversia con Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa en el río Amazonas no guarda relación con la coyuntura electoral en Colombia.

“Esto no tiene que ver con las elecciones en Colombia, ni con cuestiones en Colombia, sino con una decisión unilateral del Perú”, dijo en un diálogo con The New York Times, El País de España y El Espectador. “Eso no tiene que ver conmigo. Pero la pregunta es por qué ellos hicieron eso por ley de manera unilateral”, agregó desde el Amazonas, donde dio inicio a su último año en el poder.

El mandatario explicó que, en junio de este año, el gobierno peruano declaró, mediante una ley, ese territorio como suyo, desconociendo —según él— lo dispuesto en el Tratado de Río de Janeiro de 1934, que exige un acuerdo bilateral cuando surgen islas nuevas por el movimiento natural del río. “El surgimiento de islas, por los movimientos del río, hace que haya una especie de frontera móvil y, por tanto, la necesidad de un acuerdo cada vez que aparece un problema de estos. Eso no se hizo en 2017”, señaló.

Petro advirtió que el tiempo que ha pasado desde 2017 ha deteriorado las posibilidades de una negociación. “Yo creo que (Pedro) Castillo hubiera hecho un diálogo, (Dina) Boluarte no. Pero además es una decisión del Congreso, por la que tampoco voy a echarle la culpa a la jefa de Gobierno, porque no tengo el itinerario del proyecto de ley. Es una decisión del Congreso peruano, que rompe unilateralmente el tratado de Río de Janeiro”.

