Colombia ha realizado 13 vuelos con 1.359 connacionales desde Estados Unidos

Ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos descendiendo de un avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) en Bogotá. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

Hasta el 14 de marzo, Colombia realizó 13 vuelos con 1.359 connacionales con órdenes finales de deportación desde Estados Unidos, por cuenta de la orden ejecutiva del presidente de ese país, Donald Trump, y en medio de las tensiones diplomáticas entre su gobierno y el del presidente Gustavo Petro.

En un documento de la Cancillería, que conoció El Espectador, se detalla que “el Gobierno Nacional ha llevado a cabo 13 vuelos de retorno por parte de la Fuerza Aeroespacial colombiana, con un total de 1.359 colombianos retornados con órdenes finales de deportación desde los Estados Unidos”.

“El actual abordaje migratorio restrictivo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupaciones e incertidumbre en la comunidad migrante desde los Estados Unidos se han gestionado vuelos de forma excepcional por el gobierno Nacional en coordinación con las autoridades migratorias de ese país”, se lee en el informe.

También se precisa que cerca del 20 % de los pasajeros han requerido “algún tipo de acompañamiento institucional”, con respuesta de entidades del orden nacional, como Migración Colombia y el Ministerio de Igualdad, o locales, como la Alcaldía de Bogotá.

Los datos se conocen, además, en medio de un nuevo choque entre los dos países, por las recientes declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, sobre su visita a Colombia y la subsecuente respuesta del presidente Petro.

Noem dijo que las reuniones que su equipo había planeado durante su gira por América Latina eran de media hora. Sin embargo, que el encuentro con Petro, que se realizó en Bogotá, se extendió durante una hora y media. Y añadió que la primera media hora fue el presidente “criticando” a Trump.

Además, Noem aseguró que, supuestamente, Petro dijo que lo que estaba ocurriendo con las deportaciones de supuestos miembros del Tren de Aragua -con varios casos siendo falsos positivos- era un “malentendido” y que “necesitaban más amor”. E, incluso, le adujo al jefe de Estado un comentario de que “algunos miembros del cartel eran sus amigos”.

Ante esto, el jefe de Estado aseguró: “No es cierto que duré treinta minutos hablando contra Trump, solo contesté las preguntas que ella me hizo sobre el Tren de Aragua y dije lo que pensaba y sigo pensando. Hablamos de los temas que tienen que ver con nosotros, no de los temas de Estados Unidos. Trump ha sido elegido por el pueblo norteamericano y ese no es el problema del presidente de Colombia”.

Pero, además, planteó la posibilidad de que las declaraciones tengan que ver con una molestia en la Casa Blanca por la decisión recién informada de que Colombia adquiera una flota de aviones Saab 39 Gripen, de origen sueco, para reemplazar los aviones Kfir. “No sé si mi decisión de comprar los aviones de Suecia tenga que ver con lo que dijo Noem que no es cierto”, afirmó Petro.

