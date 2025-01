“Petro está defendiendo con vehemencia dignidad de los connacionales”: García-Peña

Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que la relación entre Washington y Bogotá es fuerte. Foto: Presidencia

¿Qué fue lo que realmente pasó, embajador, en las últimas 24 horas?

Pasó mucho. Efectivamente, fueron unas horas muy intensas, mucho, por todo lo que sucedió; hubo mucha preocupación, que yo creo que es legítima. La relación entre los dos países es fundamental, pero creo que lo más importante es que a lo largo de toda la jornada siempre mantuvimos canales abiertos con los Estados Unidos.

¿Con quiénes se mantuvo ese contacto directo?

Quiero agradecerle a la gente de la Casa Blanca, particularmente a Mauricio Claver-Carone, que fue la persona designada por el presidente Trump; él es el enviado especial para América Latina, que fue designado por él y por el secretario de Estado, Marco Rubio, para atender todo esto. Estuvimos hablando con él durante toda la jornada. También hay que reconocer y agradecer el papel que jugó la gente del Departamento de Estado, tanto en Washington como aquí en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, y la de la Cancillería en su conjunto, liderada por el canciller Luis Gilberto Murillo, con el equipo nuestro en la embajada de Colombia en Washington; allí estuvo atento el doctor Daniel Ávila junto a todo nuestro equipo.

¿Esos diálogos fueron tensos?

Pues hubo un trabajo muy intenso de los dos lados. Hubo sendas notas diplomáticas que se enviaron a lo largo del día. Siempre se mantuvo el canal abierto a pesar de las tensiones que se dieron, pero yo creo que la gran noticia es que se logró superar la crisis, que logramos encontrar puntos de entendimiento. Es una prueba más de que, a pesar de las dificultades y las tensiones que existen y que pueden existir entre dos países, y en este caso entre Colombia y Estados Unidos, se superó por la vía diplomática. Yo recordaba mucho unas palabras de Rodrigo Pardo García-Peña, mi primo que en paz descanse, que siempre decía entre más difícil es una situación, más hay que insistir en la diplomacia. Honrando ese sabio consejo de Rodrigo Pardo, logramos al final del día encontrar los puntos de acuerdo que permitieron superar la crisis.

Pero qué pasó en la madrugada, cuando primero el presidente Petro dijo en redes que sí recibía los aviones y luego ya no y se estalló toda esta crisis…

Lo que dijo el presidente y la preocupación que expresó no es la primera vez que la emite; además, lo que expresó seguramente no será la última. Nosotros también compartimos con el presidente una preocupación sobre el trato que se le da a los inmigrantes colombianos que son deportados, como lo han expresado también otros países. Esto no es solo de Colombia, hay mucha preocupación en América Latina. El mismo Gobierno de Brasil también mandó una nota de protesta en razón de un incidente que hubo allá. En los gobiernos de América Latina hay preocupación; la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) también ha expresado estas preocupaciones. Es decir, ahí no hay nada distinto a lo que es el deber del presidente Petro, de velar por los intereses de nuestros connacionales en su trato.

¿Quedaron heridas abiertas?

Lo importante es que, a pesar de esas discusiones y de las discrepancias que podemos tener, al final del día logramos superar los escollos también por parte del gobierno del presidente Trump. Hubo uno primeros anuncios bastante fuertes del tema de aranceles y demás, pero creo que lo que esto demuestra es que en medio de estas dificultades logramos superar la crisis y que hoy podemos dar un parte de tranquilidad a todos los colombianos de que la relación con los Estados Unidos seguirá firme, como lo hemos hecho durante más de 200 años. Hay muchos más puntos que nos unen a los dos países y por los cuales hay que seguir trabajando de manera seria y serena en medio de estos momentos tan difíciles, porque no es secreto que estamos en unos momentos distintos que no solamente afectan a Colombia, sino al mundo entero.

Embajador, entonces, ¿más que heridas aún hay muchos temores?

El presidente Trump ha amenazado con aranceles a aliados como Canadá y la Unión Europea; o sea, no es un tema exclusivo de Colombia, pero efectivamente lo que nos interesa y la preocupación del presidente Petro y que el canciller Murillo insistió a lo largo de toda esta jornada es cómo logramos mantener esos canales, pero también pensando sobre todo en los intereses nacionales.

¿Esa “serenidad” tal vez es la que el presidente Petro debería tener a la hora de usar sus redes para asuntos como los diplomáticos?

Es que no son cosas excluyentes. Yo creo que los presidentes están en todo su derecho y es su estilo. El presidente Petro y el presidente Trump usan mucho las redes sociales. Uno puede decir que eso es bueno, es malo, que era mejor antes, que eso puede complicar las cosas, pero eso es una realidad de la política de hoy. Eso no es solamente con nuestros presidentes, sino que hoy en día cada vez más las redes sociales juegan un papel en todos estos debates. Pero repito, el presidente Petro no está haciendo nada distinto a defender, como lo ha hecho con vehemencia, la dignidad de los connacionales, así como lo hace el presidente Trump.

Pero las tensiones, entonces, se mantienen…

Trump está cumpliendo con su palabra frente a sus electores. Él fue elegido con esta política y ellos insisten en sus políticas de deportaciones. Entonces, en tanto presidente Trump como presidente Petro no están diciendo nada distinto a ser fieles a sus mandatos, a sus convicciones y a lo que ellos consideran son sus intereses nacionales. Lo que nos corresponde a los diplomáticos es insistir en que en esos canales diplomáticos e intercambios que se hicieron durante la última jornada se puedan encontrar puntos de coincidencia.

Desde Washington aún sostienen que la relación está tensa y que prueba de ello es que todas las sanciones anunciadas quedaron fue frenadas, no eliminadas, incluyendo el tema de las visas del presidente Petro y sus familiares…

Pero no estamos maniatados. Yo creo que de todos modos cada país está expresando cuáles son sus preocupaciones, está cada país en su deber de hacerlo. Pero creo que, repito, lo que aquí se logró es que podemos estar en desacuerdo, puede haber posiciones distintas a las nuestras, como también hay cosas que hacemos en Colombia que a ellos no les gusta, pero lo importante es que esta es una relación entre dos países que se tratan con franqueza, pero al mismo tiempo que encontremos con maneras respetuosas la forma de encontrar los puntos de convergencia.

¿Venezuela hizo parte de los temas tratados?

No, el tema de Venezuela no se trató. En esos intercambios que tuvimos en ningún momento se habló del tema de Venezuela.

¿Habrá alguna reunión directa suya o del canciller en este viaje que van a hacer a Estados Unidos con el secretario Marco Rubio o con alguien del Ejecutivo de la administración de Trump?

Lo que está previsto es una reunión con Mauricio Claver-Carone, que es el designado por el presidente Trump y por el secretario Rubio para atender esta situación; será con él que hablemos.

