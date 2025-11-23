Uribe habla de candidato del Centro Democrático y de coaliciones: “no puede ser apresurada”

El expresidente Álvaro Uribe lideró evento para la presentación de listas a la Cámara en Bolívar. Foto: Cortesía

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio nuevas luces sobre las discusiones al interior de su partido de cara a las elecciones de 2026. Particularmente, habló de la elección del o de los candidatos que avalará el Centro Democrático para la coalición de derecha que está planeando. También, de por qué se ubicó en el renglón 25 de la lista al Senado.

Sobre las presidenciales, Uribe aseguró que “tenemos que hacer coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el o los candidatos, y después la coalición. Pero no puede ser apresurada ni restringida. Hay que ir con paciencia para tener una coalición tan grande que permita que la democracia se revitalice y no siga el actual gobierno”.

Como se supo a finales de esta semana, el partido ya definió una fecha para escoger a su candidato para las elecciones de 2026: el próximo 15 de diciembre. Otro punto clave es que el mecanismo sí será una encuesta, aunque no se han determinado las reglas de juego para el proceso. Además, ya se sabe que el partido podría tener más de un candidato, escogido entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, y Miguel Uribe, toda vez que, como lo ha expresado la colectividad, la decisión final recaerá en Uribe Vélez y el director del partido, Gabriel Vallejo.

El otro punto que abordó Uribe durante su intervención en un foro del Centro Democrático en Bolívar fue la conformación de las listas al Senado y a la Cámara. Sobre esta, hizo un llamado para que en el departamento se haga “una lista joven, sin plata, sin corrupción y sin petristas. Y hay que hacerla en todas las plazas públicas de Córdoba”.

Sobre las elecciones al Congreso, el próximo 8 de marzo, explicó que su intención de estar en el renglón 25 de la lista al Senado es para llamar la mayor cantidad de votos. “No estoy en este momento para que me empujen, sino para empujar”, dijo. Y concluyó con un llamado: “hay que votar”, les dijo a los asistentes del foro. El propósito del Centro Democrático es obtener más de 20 curules, lo que supondría superar los 3 millones de votos y aumentar de manera significativa la votación de 2022, cuando el partido para el Senado obtuvo 2,3 millones de votos.

