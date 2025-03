Petro y Uribe vuelven a chocar por la consulta popular y varias reformas

El presidente Gustavo Petro y exmandatario Álvaro Uribe volvieron a chocar este puente festivo por sus diferencias frente a lo que consideran es el modelo de Estado que debe tener Colombia. Foto: Archivo

Los máximos líderes políticos que tiene actualmente el país y que en gran medida tienen sobre sus hombros la responsabilidad del actual debate polarizado, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, chocaron otra vez este puente festivo por sus visiones disímiles de Estado en torno a lo que requiere el sistema laboral y lo que será la campaña por la consulta popular que quiere promover la Casa de Nariño.

Luego de que se confirmara que Uribe y su partido, el opositor Centro Democrático, se inclinarán por la abstención en la consulta y que piensan llevar varias propuestas sobre lo labora, la salud y otros temas a discusión del Congreso, Petro cargó con fuerza contra esta decisión y llegó a decir, incluso, que reconocerá los resultados en urnas si –según su narrativa– no tiene vicios.

“Que Uribe si quiere derrotarnos, y aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero, que empiece por ordenar a su bancada que vote en el Senado por abrir la consulta popular, garantizaré la seguridad de quienes quieren votar por el No, porque soy demócrata de verdad. Estoy dispuesto a arriesgarme. Si pierdo ya me pondrán ustedes preso, como siempre, o algo peor, no importa. El que debe decidir es el pueblo. Podemos así, Uribe, comenzar un acuerdo”, dijo el mandatario.

En ese mismo mensaje, esgrimido por sus redes, reiteró tácitamente que el epílogo de su Gobierno lo dedicará a hacer campaña, tanto por la consulta como por la reelección del progresismo en 2026, por lo que el grueso de sus acciones está dirigido a ese propósito. Incluso, eso incluye el giro verbal que viene haciendo hacia sus opositores y que promueve el oficialista Pacto Histórico.

Uribe, por su parte, salió este lunes festivo en Bogotá a promover lo que considera es el modelo de país que debe regresar al poder en 2026 para, de acuerdo con su relato, esquivar “los regímenes comunistas”. A su juicio, las políticas públicas y los comentarios de Petro llevarían a un sistema como ese por el que lanzó las alertas; y habló de la laboral.

“Nos oponemos a esta reforma porque es de odio de clases, de confrontación, de destrucción de empleo, de maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo”, dijo Uribe, quien a renglón seguido lanzó una serie de propuestas.

Entre otras cosas, según el exmandatario, se debe implementar un proceso encaminado a que cuando en un sector de la economía haya un crecimiento del 4% o más, se pague una prima adicional a los trabajadores. Dijo que en eso ya está trabajando su bancada.

Tanto oficialismo como oposición se declararon en campaña y, por lo mismo, se verá una mayor pugnacidad en los siguientes días en todo el debate público.

