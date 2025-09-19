Ministro de Hacienda queda con funciones presidenciales mientras Petro está en Nueva York

Presidente Gustavo Petro y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: FUJIFILM COLOMBIA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras el presidente Gustavo Petro esté en Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quedará con funciones y facultades presidenciales.

Lea: Cabal, Cepeda, Ramírez, Zuluaga y Bantú: sus propuestas presidenciales.

Así quedó establecido el decreto 1000 de 2025 que fue publicado este 18 de septiembre: “Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléguense en el ministro de Hacienda las funciones legales constitucionales”.

El viaje del presidente Petro está contemplado desde el 21 al 27 de septiembre, tratándose de la última intervención que tendrá en la Asamblea General de la ONU como jefe de Estado de Colombia.

El mandatario viajará en momentos de tensión, pues Colombia y los Estados Unidos vienen teniendo choques por las diferentes posturas en sus políticas migratorias y de lucha contra el narcotráfico. Además, justo después de que la administración de Donald Trump descertificara a Bogotá en la lucha contra las drogas.

Lea también: Así quedó la lista de partidos con personería tras sentencias del Consejo de Estado.

En todo caso, en la semana de alto nivel en Estados Unidos se abordarán temas como la alta conflictividad global, el momento actual del multilateralismo, los efectos del cambio climático, la inteligencia artificial y la equidad de género.

Se espera que el mandatario colombiano pronuncie un discurso sobre varios de estos temas, pero también por el momento que vive el país en materia de lucha contra el narcotráfico y los ataques de Israel a Palestina.

Como el propio presidente lo ha dicho en varios de sus pronunciamientos, el viaje a la ONU servirá para demostrar que Colombia y puntualmente su gobierno han alcanzado resultados notables contra el narcotráfico. En su Locución más reciente, Petro aseguró qué Colombia es el país que más incauta cocaína en el mundo, y que la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, es más eficiente que la radicación forzosa y la aspersión con glifosato.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.