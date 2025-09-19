Así quedó la lista de partidos con personería tras sentencias del Consejo de Estado

El Consejo Nacional Electoral. Foto: Función Pública

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En vísperas de las elecciones de 2026, el Consejo de Estado sigue reduciendo el número de partidos políticos a los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les ha reconocido personería jurídica. Hasta el momento, son nueve las sentencias de ese tribunal que han tumbado los beneficios que implica dicho reconocimiento para los movimientos.

Este viernes se conoció que el partido Poder Popular, liderado por el expresidente Ernesto Samper, también perderá la personería jurídica. En agosto de 2023, el CNE encontró que la colectividad contaba con los requisitos para ese reconocimiento e incluso reconoció que algunos de sus militantes fueron víctimas de violencia por su participación en política, lo cual le daba derecho a la medida.

Lea también: ¿Cómo van las coaliciones de izquierda, derecha y centro para las elecciones de 2026?

Sin embargo, al revisar una demanda contra la resolución que revivió la personería, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que “no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria e incluso catalogada como de lesa humanidad, que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Poder Popular”.

La decisión generó el rechazo del presidente Gustavo Petro, quien en otros casos ha hecho pronunciamientos similares. Según el mandatario, la mayoría de colectividades que han perdido el reconocimiento jurídico por decisión del Consejo de Estado hacen parte del bloque progresista.

No se pierda: Presidente criticó al Consejo de Estado por anular personería del partido de Ernesto Samper

“El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado. Lo que vemos en autoridades judiciales y electorales es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”, aseguró el jefe de Estado.

Los partidos que han perdido su personería jurídica

Estas son las nueve colectividades que ya no cuentan con la personería por sentencia del Consejo de Estado:

Fuerza Ciudadana

Creemos

Todos Somos Colombia

Nueva Fuerza Democrática

Independientes

Soy Porque Somos

En Marcha

Gente en Movimiento

Poder Popular

Los partidos políticos con personería jurídica en Colombia

Tras las decisiones del Consejo de Estado, en Colombia hay 29 partidos con personería jurídica. El número podría cambiar porque Progresistas, de María José Pizarro, está pendiente de una decisión del CNE para consolidarse como partido y, además, el Polo, la UP y el Partido Comunista buscan convertirse en un solo partido bajo la sombrilla del Pacto Histórico. Esta decisión ya la tomó el CNE, pero hay polémica porque Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, quedó por fuera.

Partido Liberal Colombiano

Partido Conservador Colombiano

Partido Cambio Radical

Partido Alianza Verde

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO

Partido Alianza Social Independiente ASI

Partido Político MIRA

Partido de la U

Partido Polo Democrático Alternativo

Movimiento Colombia Humana

Unión Patriótica UP

Partido Centro Democrático

Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

Partido Comunes

Partido Colombia Justa Libres

Partido Colombia Renaciente

Partido ADA

Dignidad y Compromiso

Nuevo Liberalismo

Colombia Humana

Verde Oxígeno

Salvación Nacional

Partido Comunista Colombiano

Liga Anticorrupción

Partido Demócrata

Partido Ecologista

La Fuerza de la Paz

Esperanza Democrática

Dignidad Liberal

Partido del Trabajo

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.