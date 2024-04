“El uribismo va hacia la santa inquisición política”: Petro habló de las marchas

El Presidente Gustavo Petro publicó un nuevo trino haciendo referencia a las movilizaciones del domingo. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro compartió este martes la denuncia del senador liberal John Jairo Roldán sobre el uso de pancartas estigmatizantes durante las marchas de oposición del pasado domingo. Puntualmente, el congresista aseguró que en varias ciudades circularon las fotos de 22 senadores “diciendo que esos miserables nos le habíamos robado la pensión a los colombianos”.

Esta controversia ya tuvo un capítulo la semana pasada, cuando el exvicepresidente Francisco Santos publicó en sus redes sociales las fotografías de los senadores que votaron positivamente varios artículos de la reforma pensional del Gobierno, entre esos Roldán, con mensajes como “estos te robaron tu pensión”. De hecho, según el senador, en las marchas se usaron las mismas imágenes.

“Nosotros no le hemos robado la pensión a ningún colombiano (...) No es justo que nos metan en esto, no estoy diciendo que el Centro Democrático sea el autor de esto, pero sí estoy diciendo que la misma infografía que utilizó Francisco Santos el miércoles fue la de los afiches (...) gente del Centro Democrático en Antioquia fue la que repartió esos volantes”, señaló Roldán, quien agregó que esos mensajes ponen en riesgo la integridad de los congresistas.

Ante esa denuncia, el presidente Petro retomó el video, lo publicó en su cuenta de X y lanzó un dardo contra el Centro Democrático. “El uribismo va hacia la santa inquisición política. Los que no piensan como sus jefes, los queman. No señores, Colombia es y será una democracia pluralista”, aseguró el mandatario.

El uribismo va hacia la santa inquisición política. Los que no piensan como sus jefes, los queman.



No señores, Colombia es y será una democracia pluralista.

pic.twitter.com/ddDvuCwyNv — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2024

Este mensaje se suma a los varios que ha publicado sobre las movilizaciones, en los cuales señala que quienes salieron a las calles el domingo hacen parte de un sector que lo quiere “muerto” o que respalda el llamado golpe blando contra su Gobierno. De hecho, este martes hizo un nuevo llamado a responder con otra marcha, la del 1 de mayo, día del trabajo.

“Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura, sobre la mentira, la grosería y la ignorancia. Este 1 de mayo que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este 1 de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie, como sí sucedía antes”, escribió en su cuenta de X.

El presidente ya pidió espacio para dar un discurso en la tarima de los sindicatos que marcharán ese día; entre tanto, se espera que este fin de semana haya un consejo de ministros en Boyacá, en el que además de analizar el efecto político de las marchas se estudiará el proyecto de presupuesto para 2025.

