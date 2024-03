“Una Fiscalía que no persiga por razones políticas”: la petición de Petro a Camargo

El presidente Gustavo Petro posesionó este 22 de marzo a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal General. Foto: Óscar Pérez

Durante la posesión de Luz Adriana Camargo como Fiscal General, el presidente Gustavo Petro aseguró que no la conocía de manera previa y que, desde su punto de vista, hay retos que se deben superar. Incluso, en ese orden de ideas, advirtió que desde la Casa de Nariño tienen la disposición de ayudar.

Petro, quien llegó desde la región Caribe donde estuvo toda la semana en una jornada del programa llamado “Gobierno con el pueblo”, enfatizó que hay puntos con los que esperaría la nueva administración del ente investigador cambie el rumbo de lo que –a su juicio– ha frenado el buen funcionamiento de la institución.

“Una Fiscalía que no persiga por razones políticas, que es algo que he sufrido; una Fiscalía que le permita a la Fiscalía que exista justicia, porque la mayoría en estos temas desconfía de la eficacia de la Fiscalía”, precisó el jefe de Estado desde la Casa de Nariño.

Y, de paso, dejó en claro lo que considera es una de las razones por las que en el país hay un alto índice de inseguridad es la ineficiencia de la Fiscalía y otros estamentos judiciales. Por eso, en un mensaje de Petro a Camargo, le sugirió trabajar en modificaciones que no tengan que ver con trámites legislativos, sino que se puedan hacer desde la administración misma de la entidad que ahora oficialmente dirige.

“La principal causa de la percepción de inseguridad en Colombia es que no se cree que haya justicia”, precisó el mandatario, quien agregó que se requiere una reforma a la justicia que tenga como eje a la verdad: “Tenemos que desmantelar el eje de la impunidad, la fragmentación de los procesos”.

De hecho, tras hacer un repaso por sus debates sobre la parapolítica que dirigió cuando fue por dos décadas congresista, Petro habló de la necesidad de transitar hacia una justicia restaurativa que, desde su óptica, llevaría al perdón social y el tránsito hacia el fin de las confrontaciones.

"¿Qué quiero como Presidente y ciudadano de la Fiscalía? Una Fiscalía que no persiga por razones políticas, una Fiscalía que le permita a la ciudadanía que exista justicia, la mayoría de la ciudadanía desconfía de la eficacia de la justicia": Pdte. @petrogustavo al posesionar a… pic.twitter.com/15eeL6b4bX — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 23, 2024

Incluso, ante los fallos adversos que le han salido en varios tribunales, advirtió que ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado ni el propio Congreso puede decretar el perdón.

“Este Palacio hace una especie de ilusión alucinógena sobre quienes habitan el Palacio y no permite ver la realidad”, añadió el mandatario para asegurar que desde la Casa de Nariño no se percibe lo que pasa en las regiones colombianas, donde –a su juicio– están los retos para llevar justicia. Incluso, lanzó un mensaje tácito sobre su propuesta de una constituyente, ya que hay aspectos que, dijo la Constitución del 91 no desarrolló: “¿Progresivamente después de 33 años?”

El jefe de Estado reiteró que hay al menos 17.000 procesos estancados en la Fiscalía e insistió en que se debe dar celeridad a su resolución, no sin dejar de lado que podría requerirse reformas a la manera en que operan instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dejando planteado, de nuevo, lo que considera es una necesidad de tramitar una norma que le dé base jurídica a los sometimientos colectivos de criminales.

Petro en todo caso, resaltó varias veces el hecho de haber hecho una terna de solo mujeres, de la cual terminó elegida Camargo.

“Una terna que garantice que no le va a cuidar la espalda al Presidente, lo que implica que tiene que ser ético y recto porque se la van a cobrar por cualquier desliz”, enfatizó Petro.

"El proyecto que presentamos en esta terna de la Fiscalía, es una terna que pueda garantizar justicia y que no haya impunidad, una terna de mujeres, porque queríamos que el poder en la Fiscalía lo tuviera una mujer y que pudiera haber poderes femeninos en la justicia. La mujer… pic.twitter.com/9wABx6lp5n — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 23, 2024

