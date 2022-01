Piden renuncia de María Paula Correa tras escándalo en contratos

Correa expresó que, si bien no va a calificar la conducta de Mayorquín y Váquiro, aseguró que se sintió “asaltada en mi buena fe”. Foto: Cortesía

En medio de la controversia por el conflicto de intereses e inhabilidades de dos contratistas de la Presidencia que, a la vez, son esposos –Andrés Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, jefa del Gabinete del presidente Iván Duque, y Karen Váquiro, su esposa y quien en 19 meses firmó 24 contratos con el Estado–, este miércoles desde la oposición reclamaron la renuncia de Correa.

La solicitud fue elevada por la representante, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien sostuvo que la funcionaria debería dar un paso al costado para asumir la responsabilidad política por el escándalo: “Resulta insólito creer que ella (María Paula Correa) no conocía de estos multimillonarios contratos, así que debería renunciar por responsabilidad política frente al país”, dijo en declaraciones que recoge Blu Radio.

En el mismo sentido se pronunció el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, que equiparó el caso a lo ocurrido con el caso de Centros Poblados y el desembolso de $70.000 millones por parte de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen. “Podría ocurrir como en el caso de Abudinen, que la opinión pública pese tanto que sea insoportable para el Gobierno mantenerla. Que renuncie”.

La controversia se desató luego de que se reveló una lista de millonarios contratos con 17 entidades estatales que obtuvo la esposa de Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro, desde que él empezó a trabajar como asesor presidencial, en octubre de 2019. De acuerdo con revelación, en enero de 2020, tres meses después de que Mayorquín aterrizó en la Casa de Nariño, Vaquiro obtuvo un contrato por $88 millones con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Una de las dudas sobre ese y los demás contratos suscritos fue que la única experiencia laboral que tenía Vaquiro antes de que Mayorquín empezara a laborar como asesor presidencial fue 20 meses de trabajo en el Banco de Bogotá, como gerente de oficina, y otros siete meses en Link Consultores SAS, empresa fundada por la pareja.

Este miércoles, en una rueda de prensa, María Paula Correa insistió en que ni siquiera conocía a Váquiro y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), resaltó que “una vez llegaron las denuncias, iniciaron las investigaciones”.

La mano derecha del presidente Iván Duque reiteró que Andrés Mayorquín llegó a la Casa de Nariño luego de muchos años conociendo los pasillos del Congreso y recorriendo los vericuetos políticos que tienen lugar allí. “Era conocido por varios funcionarios del Gobierno. Inclusive, era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador de la República. Contaba con una gran experiencia en el Congreso y por eso cuando la jefatura del Gabinete asume funciones legislativas, decide contratar a una persona que lleve este trabajo”, indicó.

Por su lado, María Paula Correa expresó que, si bien no va a calificar la conducta de Mayorquín y Váquiro, aseguró que se sintió “asaltada en mi buena fe”. “Como jefe directa del señor Mayorquín no conocía a la señora Karen, nunca la vi, nunca supe si trabajaba en la Presidencia, ni siquiera sabía que trabajaba en el sector público. No sabía de los contratos. Me enteré del contrato del Dapre en noviembre”, aseguró.