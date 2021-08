Piedad Córdoba está considerando su regreso al Congreso de la República. Aunque en 2020 aseguró que se retiraba del todo de la política electoral, por estos días su nombre suena con mucha fuerza en el sector alternativo y los partidos y movimientos de izquierda: con mensajes de admiración y gratitud le piden que tome la decisión de aspirar a una curul en el Senado.

Seguidores del Pacto Histórico (alianza electoral que aglutina varias alas de la centro izquierda con silla en el Capitolio) insisten en que se haga su campaña en 2022 por la lista de esa coalición. Pero no solo ellos. Según varios mensajes que le han llegado a Córdoba vía Whatsapp, y que compartió con este diario, adeptos a la Alianza Verde y hasta uribistas le dijeron que debería volver a ser senadora, contó.

La exsenadora le dijo a El Espectador que está pensando en dar ese salto, pero que aún no está segura de hacerlo. “No sé todavía. Me complace mucho que mucha gente me esté animando”, expresó, y agregó que está recibiendo muchas opiniones positivas, incluso después de que su hijo Juan Luis Castro, senador por la Alianza Verde, confirmara que no aspirará al Congreso en 2022.

“Estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, manifestó Castro en una carta dirigida a su madre y que hizo pública.

➡️ Un mensaje para mamá.



Para los hijos es imposible olvidar los besos, los abrazos, las secadas de lágrimas después de cada fracaso, la ayuda incondicional; y yo no soy la excepción.https://t.co/5yxQW4U96P pic.twitter.com/eKEu1h8Xhq — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) July 28, 2021

A pesar de dicha claridad continúa el rumor de que Castro estaría preparando la renuncia a su curul, algo que, si bien se está moviendo en algunos medios, es una idea que su equipo de prensa desminitó. Su oficina reiteró que su Unidad de Trabajo Legislativo se reunió el sábado pasado y la supuesta renuncia no fue un tema dentro de la agenda. Señaló, además, que si esa fuera la intención, no estarían radicando proyectos de ley como lo están haciendo.

