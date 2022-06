Piedad Córdoba se posesionará en el Congreso, pese a que Petro le pidió no hacerlo

La senadora, exmilitante del Partido Liberal, ha enfrentado varias acusaciones por presunta farcpolítica y nexos con el empresario Alex Saab. Foto: Óscar Pérez

Durante el camino hacia la Casa de Nariño, en más de una ocasión, Piedad Córdoba le sacó los colores al Pacto Histórico. La senadora electa protagonizó varios episodios que sirvieron como ataques a la campaña de Gustavo Petro, por lo que el presidente electo ha salido en al menos dos ocasiones a pedirle de manera pública que se aparte de la campaña o qué dé un paso al costado de la colectividad, por lo menos mientras soluciona sus enredos judiciales.

Córdoba fue elegida senadora por el Pacto Histórico para el período 2022-2026. Estuvo entre los 10 primeros lugares de la lista cerrada, con la que la coalición de centro-izquierda logró hacerse con la bancada más grande del Congreso. Actualmente internada en una clínica de Bogotá por problemas relacionados con el Covid-19, la senadora respondió a la nueva petición que le hizo Gustavo Petro, ya como presidente electo, sobre la posibilidad de darle un “compás de espera” a su posesión en el Congreso y “dar un paso al costado” mientras aclara varios temas judiciales.

Aunque no está en condiciones de dar declaraciones públicas, la senadora electa habló con Blu Radio sobre la petición de Petro y fue tajante en su respuesta. “Sí, me voy a posesionar”, dijo a la emisora. De acuerdo con la congresista, no se apartará de la ahora colectividad de gobierno porque según ella es mentira que tenga procesos o esté bajo investigación de la DEA. Córdoba agregó que lo único que hay en su contra es parte de un montaje orquestado desde un sector del Pacto Histórico liderado por el senador Roy Barreras. “Me posesionaré y radicaré mis proyecto. Ya no más agresiones”, puntualizó Córdoba.

Córdoba respondió así a unas palabras que pronunció Gustavo Petro en una entrevista con Daniel Coronell publicada el pasado domingo. De acuerdo con el presidente electo, “hay un relacionamiento” de la justicia norteamericana que no es propia “para un ejercicio político en Colombia”.

Y aunque reconoció que no posesionarse tiene unas implicaciones judiciales graves, destacó que la senadora debe dar “un compás de espera” porque su actuar político quedaría marcado por el recelo sobre su situación jurídica. “Hay un relacionamiento con la justicia extranjera que no puedo calificar, entonces eso ameritaría que uno diera un paso al costado”, sentenció el presidente electo.

Esta es la segunda vez que Petro le pide públicamente a Córdoba que se aparte de la campaña. En abril de este año, por medio de su cuenta de Twitter, Petro le solicitó “suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”. Hasta ese momento, la exmilitante del Partido Liberal había enfrentado varias acusaciones por presunta farcpolítica y nexos con el preso Alex Saab, empresario y quien enfrenta dos procesos en Estados Unidos por supuesto lavado de activos.

Para completar la cadena de escándalos, en mayo de este año Córdoba fue retenida en Honduras con casi 68.000 dólares que no declaró en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. En su momento, el Instituto Nacional de Migración de Honduras (INNM) anunció que el dinero supuestamente “pertenece a un empresario colombiano (no identificado) que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”.