Polémica por contrato de COP 10.000 millones para la defensa internacional del Gobierno

El contrato firmado por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) que asciende a un valor de COP 10.000 millones para la defensa del Gobierno en temas de sanciones financieras internacionales fue firmado el 9 de enero con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limite, que tiene sede en el Reino Unido.

El contrato por un tiempo de cuatro meses busca defender al Estado colombiano en temas de sanciones financieras internacionales.

Según lo indica la página del Secop II el objeto del contrato es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras; así, como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.

Sin embargo, Germán Ricaurte, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien realizó la denuncia, sostiene que el fin de este contrato es defender al presidente Gustavo Petro, sus familiares, y funcionarios como el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras ser incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Atención: la Presidencia de @petrogustavo acaba de contratar a una firma de abogados por 10 mil millones de pesos para que lo asesore y defienda por su inclusión en la Lista Clinton (OFAC).



¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal!



Esto es un… pic.twitter.com/fxLNlI9mmo — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) January 11, 2026

Debido a que la firma Amadeus Consultancy Limited cuenta con una trayectoria internacional en la defensa ante situaciones relacionadas con la lista OFAC. Como la representación de una empresa logística de Europa del Este en la impugnación de una acusación ante un tribunal de distrito de EE. UU. y de una designación en esta lista.

En la firma contratada se encuentra Daniel Kovalik, abogado que anunció el presidente Gustavo Petro sería quién asumiría su defensa ante el ingreso a la lista Clinton, el pasado mes de octubre.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

El contrato se firmó dos días después de la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, donde anunciaron una reunión en la Casa Blanca. Y ha generado una ola de críticas, como la realizada por la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quién lo catalogó como un proceso personal del presidente, que no tiene que ver con la institución.

“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería “pro bono”, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC", aseveró Cabal.

Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería “pro bono”, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC.



Este es un proceso… pic.twitter.com/kecjIsP8R8 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 11, 2026

Mientras que la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) pidió a los órganos de control que adelanten las indagaciones respectivas frente a este contrato, pues afirma que este contrato podría presentar hechos como uso indebido de los recursos públicos, detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación estatal e incluso peculado.

“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalik era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, afirmó Miranda.

