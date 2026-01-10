De la Espriella, Cepeda y Fajardo encabezan la intención de voto para este 2026: AtlasIntel

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en la encuesta de AtlasIntel que este 10 de enero publicó la revista Semana. Foto: Archivo Particular

En los resultados de lo que se convierte en la primera gran encuesta de 2026, año que arrancó con una de las mayores tensiones entre Colombia y Estados Unidos, se reitera la fotografía de las tres personas que lideran la intención de voto para las presidenciales. Lo que se da es una variación, frente a los tres sondeos con los que cerró el 2025, en quien encabeza ese grupo.

En efecto, la encuesta de AtlasIntel —financiada y publicada por la revista Semana este 10 de enero— indica que Abelardo de la Espriella, candidato por firmas, encabeza el grupo con 28 % en intención de voto para primera vuelta, seguido de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, quien logra el 26,5 %; y cierra ese primer bloque Sergio Fajardo, de Compromiso y Dignidad, cuyo apoyo se ubicó en el 9,4 %.

Luego de este grupo, y ambos empatados en un escenario de primera vuelta, figuran Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, con el 5,1 %; tras ellos quedaron —entre otros— Claudia López (2,6 %), Enrique Pañalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %) y Juan Manuel Galán (1,1 %). Después de estas candidaturas se registran otras que, de acuerdo con la firma, no logran llegar al uno por ciento.

En lo referente a los escenarios de segunda vuelta, según las mediciones de AtlasIntel, De la Espriella se queda con el 44,2 % de la intención de voto y Cepeda llega al 34,9 %. Otra fórmula que propone la firma es Fajardo frente a Cepeda, en la cual el primero llega a 39,6 % y el segundo alcanza el 32,1 %.

También se midió a Valencia contra Cepeda, escenario en el que la senadora llega al 38,2 % y el congresista al 35,8 %. De la Espriella, además, se queda con el 37,9 % si se mide en segunda vuelta con Fajardo, quien logra 23,2%. Pero si la fórmula es Cepeda versus Pinzón, el legislador gana con el 36,4 % mientras que el exministro suma el 31,9 %.

Este tipo de escenarios en primera y segunda vuelta que plantea la encuesta financiada por Semana reflejan que faltando cinco meses para las presidenciales, previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio, respectivamente, el país está polarizado entre dos aspirantes con una clara línea ideológica. De la Espriella es una ficha de la derecha que se viene abriendo espacio sin el aval de los partidos tradicionales y no acudiendo a las consultas previstas para marzo, mientras que Cepeda es la carta de la izquierda que —con el aval del Pacto— busca la reelección inmediata de las políticas que representa el presidente Gustavo Petro.

Ahora bien, aún falta que se den las elecciones del 8 de marzo, cuando se elige un nuevo Congreso y se depuran las aspiraciones presidenciales con las consultas interpartidistas, lo cual podría significar otro sacudón a la intención de voto presidencial por la reconfiguración de fuerzas que suelen surgir de esos comicios. Incluso, la tensa relación entre los presidentes Petro y Donald Trump, quienes se reunirán la primera semana de febrero en Washington para intentar bajarle al tono, puede impactar entre el electorado, debido a las fibras que está moviendo el choque de los dos mandatarios: la izquierda rodea al colombiano y la derecha, con bemoles, justifica al estadounidense.

La ficha técnica de esta encuesta de AltasIntel, financiada por Semana, señala que se realizó entre los días cinco y ocho de enero de este 2026 a través de un “muestreo digital aleatorio” con 4.520 encuestados con un tipo de estudio de “encuesta cuantitativa”. Eso muestra que el sondeo alcanza a medir el impacto de la turbulenta semana diplomática.

La firma indica que su metodología se llama “Atlas random digital recruitment” (RDR), el cual, de acuerdo con lo publicado en el sondeo, se justifica así: “El método contempla diversas fuentes de sesgo y trata la posible sobre o subrepresentación de grupos demográficos. Los encuestados son reclutados orgánicamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, laptops o PCs)”.

Los resultados que arroja Atlas se conocen después de que en noviembre de 2025 se conocieran tres encuestas —Invamer, Centro Nacional de Consultoría y Cifras y Conceptos—, en las cuales lideraba en todas Cepeda, seguido de De la Espriella y cerrando el podio Fajardo.

En todo caso, la medición que publicó Semana también tiene otros ítems. Uno de ellos es la intención de voto de la llamada “Gran Consulta por Colombia”, cuyos resultados entre los nueve miembros de este equipo quedan así: Paloma Valencia (19,1 %); Juan Carlos Pinzón (13,1 %); Aníbal Gaviria (11,1 %); Juan Daniel Oviedo (10,6 %); Vicky Dávila (7 %); David Luna (5,7 %); Mauricio Cárdenas (4,7 %); y Juan Manuel Galán (4,2 %). El otro aspirante de este grupo que se medirá en urnas el 8 de marzo es Daniel Palacio, pero no figura en el sondeo.

En la consulta del Pacto Amplio, que también va a urnas el mismo día de las elecciones de Congreso, el resultado tiene más diferencias. Iván Cepeda encabeza con el 92,3 % de la intención de voto, seguido por Camilo Romero (3,3 %), Roy Barreras (1,4 %) y Daniel Quintero (0,9 %).

A la primera consulta la apoya el expresidente Álvaro Uribe y a la segunda la respalda el presidente Petro, los dos líderes políticos que con más fuerza encarnan el debate actual entre oposición y oficialismo.

En lo referente a la aprobación del jefe de Estado, ese ítem llega al 35, 7%, mientras que la desaprobación está en el 53,5 %. Un reflejo de que el mandatario le habla constantemente a sus bases, como en el plazoletazo del pasado 7 de enero, y que su electorado se mantiene firme. De hecho, en las mediciones de noviembre pasado en las que se averiguó por este mismo tema, los resultados son muy similares.

Y cuando se preguntó “¿cual es tu evaluación del Gobierno de Gustavo Petro?”, los resultados quedaron como “malo / muy malo” en un 42,4 %; mientras que “excelente / bueno” se ubicó en el 29,9 %; quienes respondieron que regular fueron el 27,7 %.

En lo referente a los principales problemas del país, la corrupción encabeza las respuestas con el 33,9 %, seguida de la guerrilla (14,1 %) y de la inseguridad (13,8 %).

Todo este mapeo estadístico, el primero de 2026 a gran escala, muestra que las fuerzas políticas están calibrando sus movimientos para abrirse espacio entre un electorado que definirá el rumbo del país en unas elecciones con alta carga de confrontación como se ha visto a lo largo de la campaña, en la cual la Casa de Nariño incide con fuerza.

