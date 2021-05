El mandatario fue criticado por no asistir a una reunión con empresarios, congresistas y Gobierno para definir cómo sería la reactivación económica de la ciudad ante el coronavirus. “Era una encerrona de la clase política en su afán de atacarme”, argumentó.

Si bien es usual que a nivel regional mandatarios y congresistas trabajen de la mano, parece que la fórmula no se cumple del todo en Cartagena. Así lo evidencian las más recientes declaraciones del alcalde William Dau.

En diálogo con el diario El Universal, el mandatario se declaró “alérgico” a dos congresistas provenientes del departamento Bolívar: la senadora Daira Galvis y la representante Karen Cure, ambas de Cambio Radical. La trastienda de sus declaraciones fue el puesto de mando unificado (PMU) que lideró este viernes la ministra del Interior, Alicia Arango, para atender la crisis que enfrenta la ciudad por cuenta del coronavirus.

En contexto: Gobierno atribuye crisis en Cartagena por coronavirus a indisciplina social

A ese puesto de mando compareció Dau en compañía del gobernador Vicente Blel. Sin embargo, una vez concluido y cuando iba a arrancar una reunión con empresarios y congresistas para definir cómo sería la reactivación económica de la capital de Bolívar, el alcalde optó por retirarse, acto que fue reprochado por los otros asistentes.

“Estuve en el PMU, hablamos y se expusieron las estadísticas. Al terminar la reunión a las 2:00 de la tarde me disculpé con la ministra y dije que no iba a asistir, pero por no levantar ampollas ella no lo dijo. Le manifesté que no asistía porque yo sufría de una alergia: soy alérgico a Karen Cure y a Daira Galvis. Ella lo entendió. Si me hubiera quedado para eso, se hubiera armado el mierdero”, sostuvo el mandatario.

Dau argumentó que ya conoce los planteamientos de los empresarios y por eso prefirió retirarse. En todo caso, en representación de la administración asistió a la reunión la secretaria General, Diana Martínez. “Quiero ayudarlos, pero no voy a ser irresponsable con el resto de la ciudad. Por eso regresé a mi despacho y me puse a trabajar, que es lo que debo hacer y es para lo que la gente me eligió, no para estar en esa reunión ‘huevoneando’”.

Posteriormente, a través de Instagram, el mandatario amplió sus declaraciones y aseguró que la reunión era “una encerrona de la clase política en su afán de atacarme”, señalando que como alcalde le ha “quitado el oxígeno a numerosas ‘empresas’ que antes se nutrían de la teta de Cartagena (…) Están heridos y desesperados, aunque hago la claridad que no me refiero a la totalidad”.

