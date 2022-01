Lidio García es cabeza de lista del Partido Liberal al Senado, corporación que presidió entre el 20 de julio de 2019 y el 20 de julio de 2020.

Lidio García, cabeza de lista al Senado por el Partido Liberal, se refirió a la captura de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada Benavides, quien fue sorprendida con un kilo de cocaína, un arma de fuego y $7,2 millones mientras se movilizaba en una camioneta por el barrio Manga, de Cartagena. El senador y aspirante a repetir curul lamentó lo ocurrido, reiteró que es la primera vez que Estrada apoya su carrera política y aseguró que hoy en día hay mucho riesgo al hacer campaña, pues es difícil responder por los actos que protagonizan quienes apoyan su candidatura.

En diálogo con W Radio, García se refirió al episodio que calificó como “bastante lamentable, muy duro”. Asimismo aclaró que so bien él no tendría ningún tipo de responsabilidad por lo ocurrido, reconoció que la camioneta de la concejal Estrada tenía publicidad política de su campaña. “Ella es una concejal liberal a la que siempre los últimos meses intenté que me apoyara por primera vez”, dijo García, quien resaltó que ella nunca había votado por él ni apoyado su carrera, pero que a finales del año pasado acordaron que lo acompañara.

“El 23 de diciembre me dijo que iba a acompañar al Senado. Le dije que es una concejal liberal y que lo lógico es que vote por los senadores liberales. Estábamos tratando de conquistarla y hace unos días me sorprendió empapelando su camioneta y la de su novio”, aclaró el senador liberal, mencionando que este momento de la campaña es “de muy alto riesgo” porque los candidatos deben salir a responder por situaciones de quienes los apoyan. “Ella acaba de empezar a apoyar mi campaña por primera vez en mi historia política. Esperemos que las cosas las puedan aclarar o si no que la ley tome todas las decisiones en contra de una acción de esas”, añadió.

García también manifestó que en este momento hay muchas versiones sobre el episodio que protagonizó la presidenta del Concejo de Cartagena, y que algunas de esas dan miedo y pavor. “Por primera vez siento miedo de hacer política. Si las versiones que hay son reales, ellos tendrán que demostrarlo”, indicó quien fuera presidente del Senado en la legislatura del 20 de julio de 2019 al 20 de julio de 2020. También señaló en la entrevista que “es bastante reprochable para la ciudad” que hayan sorprendido a la presidenta del Concejo, junto a otros dos acompañantes, con los elementos que llevaban en su vehículo y destacó que ahora tendrán que demostrar lo contrario.

Sobre este momento de la campaña, García dijo que “es difícil” y contó que se ha enfrentado a otras situaciones, como la propuesta de un amigo y su familia de poner en más de 200 taxis la publicidad política de su campaña. “Dije que no. ¿Qué tal un taxi de esos atropelle una persona o atraquen a alguien? Ya no sé ni siquiera si recibir una publicidad en el vidrio trasero de un taxi. La política así es muy difícil, yo recibo amenazas diarias y a eso no le presto atención, pero para hacer política uno tiene que ver cómo se reinventa”, dijo el senador liberal.

García también habló sobre la llegada de Estrada al Partido Liberal y al Concejo de Cartagena, teniendo en cuenta que hasta 2019 era edilesa por el partido Opción Ciudadana. “Uno recibe solicitudes de todo el mundo para integrar las listas. Ella en ese momento solicitó, decía que ha sido liberal y se le dio el aval para aspirar por el partido. Pero la verdad es un tema que uno no puede prever, es muy difícil responder por situaciones posteriores”.

Al respecto también se refirió el alcalde de Cartagena, William Dau, quien ha tenido duros choques con la mayoría de concejales de la ciudad. “Esta es la tapa, yo pensaba que se había visto todo, que era imposible que cayera más bajo el desprestigio del Concejo cartagenero y pasó esto. Es que parece que esta vaina nunca fuera a tocar fondo”, señaló a diferentes medios el mandatario, que también lanzó críticas a los concejales al resaltar que no se han pronunciado tras la captura, en especial a quienes apoyaron a Estrada para que fuera la presidenta del cabildo este año.