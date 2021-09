El senador Armando Benedetti, quien desde hace algún tiempo hace parte de Colombia Humana, se defendió de las acusaciones que hizo en Twitter la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen. “Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, le respondió la exfuncionaria a un mensaje que emitió el congresista.

>Lea acá otras novedades políticas del día

Tras el escándalo que desató la acusación, Benedetti aseguró que jamás hizo llamada alguna a Karen Abudinen para hablar bien sea de Centros Poblados o de la empresa norteamericana a la que supuestamente le habrían sugerido ceder el contrato. Además de eso, también juró que conoce a Emilio Tapia, ni a ninguna persona del consorcio Centros Poblados.

En diálogo con El Espectador, el senador reconoció que sí ha hablado por teléfono con la exministra, pero sobre otros temas. Por ejemplo sobre el código electoral del año pasado pues, según Benedetti, desde el Mintic se intentó incluir un artículo para que los bancos pudieran autenticar, a pesar de que la única institución que puede hacerlo es la Registraduría.

>LEA: “Usted sí me llamó”: Karen Abudinen salpica a Benedetti en escándalo de Mintic

“Si la llamé a hacer algo corrupto, ¿por qué no me denunció antes? Es hasta que a Jaime Lombana se le ocurre meterme en eso. Si una ministra va a acusar a un senador a través de un tweet, sin una denuncia, sin pruebas, lo único que está tratando es de desviar la atención a otro lado. Yo soy de oposición y ahora resulta que el contrato más jugoso en toda la historia de Mintic se lo iban a dar a un alfil de Petro”, dijo.

Y es que, de acuerdo con el congresista, el tema se reduce a problemas personales de gravedad que tiene con Lombana, que surgieron de una relación que tuvo el jurista con la hermana de Benedetti. “Desde ahí las cosas vienen mal y por eso me inventa cosas. Me inventó lo de las chuzadas y también salió a decir que tengo que ver con Odebrecht. No es la primera vez que me hace algo como esto y es muy chistoso que un abogado penalista presente un tweet, sin ninguna prueba. Es un payaso”, añadió.

>LEA: “Hablar de Petro y Uribe está aburriendo a la opinión”: Miguel Ceballos

Para Benedetti, que lo incluyan en el escandalo es algo que le sirve políticamente a la casa Char y al mismo Gobierno, aunque para él no tiene tantas implicaciones políticas sino más bien intenciones por desviar la atención hacia otro lado. Por tanto, avisó que está barajando la opciones de interponer acciones legales.

El nombre de Benedetti no es el único congresista al que han vinculado al escándalo relacionado con el contrato que otorgó el Ministerio de las TIC, por $1,07 billones, y que tenía como objeto llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales del país. Vale recordar que del contrato le anticiparon $70.243 millones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla.

La Corte Suprema estudia una denuncia que presentó la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y que pide investigar también al senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal. También se han involucrado los nombres de Daira Galvis y Antonio Zabaraín, ambos de Cambio Radical.