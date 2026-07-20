Posesión del Congreso hoy EN VIVO: así inició la instalación de los nuevos legisladores

Posesión Congreso 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Un nuevo Congreso se instalará este 20 de julio, con una renovación de cerca del 60 % y cambios clave en su composición que dejan al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y al Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe como las bancadas más grandes. Este mismo lunes será el último discurso del actual jefe de Estado ante el Legislativo en el que su sucesor, Abelardo de la Espriella, ya tendría las mayorías.

En ese panorama, también se está a la expectativa por la pelea de las mesas directivas del Legislativo. En el Senado, se calentó una pelea entre el gobierno entrante y el partido uribista, que tienen como candidatos a los senadores Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez, respectivamente. Por el momento, las mayorías las tendría el guajiro, quien apoyó a De la Espriella desde la campaña.

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En la Cámara, la situación está definida. El representante Nicolás Barguil (Partido Conservador) se impuso en la contienda frente a Daniel Briceño (Centro Democrático) y Julio César Triana (Cambio Radical), quienes eran sus contendores.

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Siendo las 4:00 p.m. el presidente del Senado, Lidio García, dio inicio al llamado de lista de los senadores que integrarán esa corporación por los próximos cuatro años. Son al menos 65 rostros nuevos en esa corporación, entre nuevos congresistas y figuras que “ascienden” desde la Cámara.

En las oficinas de Secretaria y Subsecretaria del Senado parte de la bancada del Partido Conservador se reunió para ultimar detalles en torno a la elección del nuevo presidente del Senado.

En ese encuentro asistieron Nadia Blel y David Barguil, de los conservadores, así como Alfredo Deluque de La U. El senador guajiro es el más opcionado para ocupar esa dignidad a pesar de la disputa que desde el Centro Democrático de ha emprendido con Honorio Henríquez.

Otro partidos como el Pacto Histórico y el Liberal también tuvieron citas en oficinas del Capitolio para delinear su estrategia en esta votación. Según dijo el senador Iván Cepeda a El Espectador, realizarán un comunicado conjunto de la bancada para determinar su voto.

Congresistas de todas las bancadas van llegando al Legislativo para el acto con el que se inaugurarán en sus curules. Mientras desde el Pacto Histórico se envía un mensaje de agradecimiento al presidente saliente, Gustavo Petro, colectividades como el Centro Democrático levantan carteles en memoria del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y también con la frase de “abejas en la defensa de Colombia”.

Se alista la calle de honor por la que el presidente Gustavo Petro pasará para llegar al Congreso. Estará acompañado por parte de su gabinete y la vicepresidenta Francia Márquez.

El mandatario dará su último discurso frente al Legislativo. La réplica será realizada por los congresistas Andrés Forero, de Centro Democrático, y Julio César Triana de Cambio Radical.

A esta hora, las bancadas del Centro Democrático y el Pacto Histórico están reunidas, por aparte, para terminar de concretar sus movidas en las elecciones de las mesas directivas. El primero apuesta por el senador Honorio Henríquez y el segundo todavía no ha concretado a quién apoyará en el Senado.

Sin embargo, paralelo a eso también hay una reunión en curso en la Comisión Primera de Senado. Allí están presentes figuras como los senadores Enrique Gómez (Salvación Nacional), Álvaro Monedero (Liberal), Didier Lobo (Cambio Radical) y Alfredo Deluque (Partido de la U), quien está en busca de su elección para la presidencia del Senado.

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