Postulación de Name a Vicepresidencia del Senado estaba preparada: Iván Marulanda

El triunfo del voto en blanco sobre Gustavo Bolívar en la elección al representante de la oposición para la Segunda Vicepresidencia del Senado mostró un vacío jurídico que ni la Constitución, ni la Ley Quinta, ni el Estatuto de la Oposición prevé. Por tal motivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) citó a una audiencia, luego de recibir un recurso de amparo a los derechos políticos por parte del Polo Democrático, MAIS, Colombia Humana, Comunes y Unión Patriótica.

Le puede interesar: 20 de julio: la jornada que rompió del todo a la oposición.

Dentro de las intervenciones, la de Iván Marulanda, de la Alianza Verde, puede dar luces para determinar, como alegan los partidos accionantes, que hubo o no un plan para presentar como otra opción a la Segunda Vicepresidencia al senador Iván Name, también de los verdes, pronosticando que el voto en blanco le ganaría a Bolívar, el que por acuerdos le correspondía ocupar dicha dignidad para esta última legislatura.

Marulanda comienza su intervención recordando que el pasado 20 de julio, antes de las elecciones a la Mesa Directiva se le aceró Iván Name a su curul: “Me manifestó que quería informarme que la votación para la Segunda Vicepresidencia del Senado el número de votos en blanco superaría al número de votos del senador Gustavo Bolívar. Agregó entonces que postularían su nombre para ser elegido segundo vicepresidente”.

Más: Sector de oposición presenta acción para que Bolívar asuma segunda vicepresidencia.

Este testimonio se compagina con el de Gustavo Bolívar, quien sostiene que tuvo conocimiento a través de periodistas de que estaba sonando el nombre de Name para la Segunda Vicepresidencia, bajo el hipotético de que no lo eligieran a él.

Marulanda continuó su relato diciendo que no reaccionó a lo manifestado por Name, y posterior a ello se votó por Gustavo Bolívar, quien perdió ante el voto en blanco. Tras las discusiones alrededor de si se debía repetir o no la votación, el senador verde señaló que no participó de ninguna conversación que sus compañeros tuvieron durante el receso que declaró Juan Diego Gómez y que reanudada la sesión ocurrió la postulación de Name.

“La senadora Sandra Ortiz, perteneciente a la bancada, pidió la palabra y postuló el nombre del senador Name, sin que terminará su postulación, me retiré del recinto para no participar de la votación”, concluyó, recordando los trinos que hizo ese mismo día explicando porque se distanció de la posición de su partido.

Lea: “Lo de Iván Name estaba planeado por los verdes”: Gustavo Bolívar.

Además de esto, Marulanda opinó que lo que ocurrió en la elección de Bolívar fue un veto de las mayorías a la oposición. Hecho que considera antidemocrático. Y que los verdes no tenían lugar a postular a alguien más, debido a que ya había ocupado el cargo en la primera legislatura con Angélica Lozano.

Esa misma postura compartió su colega Jorge Londoño, quien también no participó de la postulación de Iván Name a la Segunda Vicepresidencia. En la audiencia, el senador expresó que se salió de la plenaria una vez se certificó el resultado electoral de Gustavo Bolívar. “Este es un espacio ganado por los sectores de la oposición después de 30 años de lucha para contar con el Estatuto de la Oposición. No puede ser posible que un derecho minoritario quedé sometido a la voluntad de la mayoría, que muchas veces es aplastante”, señaló.

Su argumentación la llevó hacia casos extremos que, en derecho, deben contemplarse: “Que pasaría si la mayoría no escoge a ningún integrante de la oposición para que ocupe ese espacio en la Mesa Directiva. ¿Se repetiría la votación y todos votarían en blanco hasta que todos los integrantes queden vetados?”. E insistió que “El derecho a la oposición no debe sustraerse de la voluntad de las mayorías”.

Sobre este planteamiento, el senador Bolívar pidió a los magistrados encargados para estudiar el caso sentar jurisprudencia en la materia, destacando que esto no se trata de un tema personal, sino de unas claridades en democracia que en futuro podrán afectar a las hoy mayorías que después pueden convertirse en minoría.

También: Darle segunda vicepresidencia a independientes era violar el Estatuto: Lozano.

Por su parte, Iván Name aseguró que su postulación surgió ante la negativa de la oposición que reúne a los partidos del Pacto Histórico de presentar un nuevo candidato a la Segunda Vicepresidencia. Y, así mismo, le pidió al tribunal electoral dar luces sobre la interpretación que hicieron como partido de lograr consenso por su postulación, debido a que los otros congresistas se retiraron de la plenaria.