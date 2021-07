Darle segunda vicepresidencia a independientes era violar el Estatuto: Lozano

Una de las voces que ha defendido a la Alianza Verde en la discusión alrededor de la elección de la Segunda Vicepresidencia, destinada para que llegue un representante de todos los partidos de la oposición, es la senadora Angélica Lozano, quien sostuvo que ellos como partido cumplieron con los acuerdos y que no iban a permitir que organizaciones declaradas en independencia, Cambio Radical y Partido Liberal, que actúan a la vez como coalición de gobierno, les quitaran ese derecho propio.

Por eso, la colectividad decidió postular a Iván Name, ante la resistencia de los partidos que conforman el Pacto Histórico de presentar un nuevo candidato diferente a Gustavo Bolívar, que perdió contra el voto en blanco. Lozano dio su versión a El Espectador de lo sucedido, remontándose a la pelea que hubo alrededor entre el discurso a réplica, que los verdes alegan que era su año para representar a la oposición en respuesta a la intervención del presidente Iván Duque.

¿Qué pasó en la oposición? Y creo que hay que empezar con el tema del discurso a réplica

Exacto, ahí comenzó todo. El viernes por la mañana en el chat del verde recordamos que el discurso del 20 de julio nos tocaba a nosotros. Preguntamos quién lo hacía y discutimos entre César Zorro, Katherine Miranda y Antonio Sanguino y ganó este último.

El Estatuto de Oposición comenzó a regir en 2019 y la primera réplica la hizo el Polo al discurso de posesión. Polo tiene siete sillas. En el 2020 la réplica la hizo Aída Avella sola, sin compartir tiempo por Colombia Humana-Decentes. Ellos tienen ocho sillas. Estos datos son en Senado y Cámara. En 2021, ayer, le tocaba al Verde que tiene 19 sillas. Es la bancada más grande de oposición.

Por eso elegimos internamente a Sanguino. Qué pasó después: en el grupo de la oposición, Sanguino les informa que él era el designado para la réplica por parte de los verdes y que estaba recogiendo insumos y temas que los otros querían destacar, pues así fue el año pasado y antepasado que, aunque solo habló una persona, hablaron a nombre de todos.

Cuando Sanguino dijo eso, (María José) Pizarro dijo que compartiéramos el tiempo, entonces respondimos que la Colombia Humana habló el año pasado con Aída Avella y nadie les pidió compartir. Y en la discusión alguien dijo que debía ser Comunes y nosotros propusimos que acordáramos desde ya que en 2022 el discurso lo diera Comunes y que este año nos tocara a nosotros, porque respetamos los turnos del año pasado.

En últimas, pusieron como fórmula dividir el tiempo, no respetaron los turnos y Sanguino preparó su discurso en diez minutos. Este es el antecedente de todo esto.

¿Qué pasó luego en Senado, teniendo esto como precedente?

Hace un mes, antes de terminar sesiones, se sabía que Juan Diego Gómez era el elegido por las mayorías para ser presidente del Senado. Nosotros dijimos que no lo podíamos apoyar porque él hizo lo mismo que Char con Especialidad Agraria en Comisión Segunda con Escazú. Dilató, engavetó, no agendó, no citó. Se lo tiró.

En el 2018 eligieron a Ernesto Macías presidente y nosotros postulamos y votamos por Mockus, y obvio perdimos. Lo hicimos porque no íbamos a votar por Macías. En 2019 sí votamos por Lidio García, es la única vez que concordamos con las mayorías. En 2020 eligieron a Arturo Char y nosotros votamos por Iván Marulanda y perdimos.

Nosotros hace un mes habíamos dicho que no íbamos a votar por Juan Diego que había hundido Escazú, adicional de los cuestionamientos que tiene, y por eso postulamos a Sanguino.

¿Y las planchas que dice Bolívar?

Esa es una de las mentiras. Cuando hay una plancha se vota una vez, es un solo voto. Esto por reglamento son tres votos separados, en el que se hace elección por elección. Yo voté por Bolívar, Maritza Martínez (primera vicepresidenta) y por Sanguino, que lo hice a mano. La secretaría prepara las papeletas por los nombres postulados por las mayorías. Es decir, cuando Mockus y Marulanda el papel nos tocó hacerlo a nosotros, porque son candidatos alternativos.

Yo les di el papelito con el nombre a mano de Sanguino a todos los de la oposición y les pedí que nos apoyaran, que cómo íbamos a votar por Juan Diego. Cuando se los llevé a los del Polo, ellos me dijeron que no podían votar por Sanguino porque tenían un acuerdo con conservadores y uribistas de si votábamos por Juan Diego, ellos nos daban garantías con Bolívar. Yo dije que bueno. No puse problema, les pedí los papelitos de Sanguino, porque no hice muchos. Fue cero peleas.

Después de eso, fue que postulé a Sanguino y le dije a Juan Diego que no podíamos votar por él porque él fue el responsable de hundir Escazú. La votación fue 94 por Juan Diego, siete por Sanguino y un voto en blanco. Eso prueba que el Pacto Histórico votó Juan Diego.

¿Por qué Inti Asprilla dice la postulación de Sanguino se supo antes de la elección?

Primero, ellos son de Cámara, cómo va a saber él si es de Cámara y no de Senado. No sé a quién postularon allá. No tengo idea qué hizo la oposición, cómo votó, por quién. Qué pena no contarle lo que estábamos haciendo en Senado. Yo no voy a pedir votos por Senado en Cámara.

Igualmente Gustavo Bolívar recordó que el tema de Marulanda fue conversado con la oposición y que lo Sanguino fue algo que salió en el momento...

Lo hicimos ayer, es cierto, no hicimos campaña, pero hace un mes dijimos que iban a poner a Juan Diego Gómez y nosotros no lo vamos a apoyar. Sanguino fue un candidato simbólico. Lo de Mockus también lo hicimos el mismo día.

Es más, en mis trinos de junio dije que Jorge Londoño sería un excelente candidato a la Presidencia en Senado. Lo manifesté en público y privado. Él me agradeció, pero que no quería. En últimas postulamos a Sanguino y la oposición nos dijo que tenían acuerdo para votar por Juan Diego. Y en la segunda vicepresidencia nosotros votamos por Bolívar porque les tocaba a ellos.

Cuando dan el resultado que gana el voto en blanco, Alexánder (López) pide receso y nos dice a los verdes que habláramos. Le dijimos que decidieran a quién postulan y por eso íbamos a votar nosotros. Cuando fue para quitar la réplica ahí si no hablaron, desconocieron el verde, se saltaron el turno. Era obvio que le tocaba a Feliciano Valencia, al ganar el voto en blanco con Bolívar, y por él íbamos a votar.

Cuando se reanuda la sesión, Alexánder insistió en Bolívar y que, si no se repetía la votación, se iban de la sesión. Eso hicieron. En ese momento, Sandra Ortiz postuló a Iván Name. Si nosotros no postulábamos a alguien, le toca a Cambio Radical o el Partido Liberal, porque el Estatuto de la Oposición dice que los independientes pueden acceder si la oposición no la usa.

Si se salen los partidos de la oposición y se queda el Verde, ¿renunciamos? ¿no postulamos a nadie? Pues postulamos. Votamos por Bolívar y estábamos esperando que postularan a Felicia y votar por él. Ellos insistieron en Bolívar, se fueron y no postularon a nadie.

El mismo Estatuto dice que ustedes no podían repetir porque en 2018 usted ocupó la segunda vicepresidencia...

Eso dice, salvo de que haya consenso. Ellos decidieron no postular a nadie, entonces la ley no prevé que si no postulan a nadie y los otros postulan, pues tomamos la decisión de postular.

¿Bajo el riesgo de que se anule la elección por repetir en el cargo?

Ellos renunciaron a postular. Dijeron que era Bolívar o nada. Era obvio que tenían que postular a otro y ese era Feliciano, porque tenía que ser hombre. No creo que Gustavo Petro quisiera ocupar ese cargo. ¿Por qué no postularon a Feliciano? No sé. Deciden no postular, salirse y nosotros postulamos.

Hay quienes dicen que el nombre de Iván Name para la segunda vicepresidencia ya estaba pensando antes de la elección de la Mesa Directiva ¿Es cierto?

No tuve ninguna conversación con Name en el receso. Escuché lo de Name ayer cuando lo de Bolívar.

¿La que planteó de forma genuina el nombre de Name fue Sandra Ortiz?

En el Verde se habló mientras ellos están por fuera. Nosotros considerábamos que para qué reunirnos si era a ellos a quienes les tocaba postular y porque nos incumplieron y le quitaron tiempo de réplica al verde.

¿Comparten la tesis en cuanto a que las mayorías del Congreso no deberían de imponer el candidato de la segunda vicepresidencia?

Siempre ha habido la opción de votar por los candidatos o el voto en blanco, este no nació ayer. Y además, eso es como si nosotros hubiéramos logrado ganarle a Char con Marulanda. ¿El derecho a elegir? Nosotros votamos y perdimos. El Estatuto de Oposición o el Reglamento del Congreso no dice que la segunda vicepresidencia será elegida solo por la oposición. Por el presidente no votan solo los gobiernos. La prueba está en que nosotros podemos postular y perder.

Recordemos que las mayorías votaron por las Farc. Ayer Sandra Ramírez de Comunes entregó la segunda vicepresidencia y Carlos Alberto Albán, también de Comunes, fue electo como segundo vicepresidente en la Cámara. Ayer ganó la opción del voto en blanco. ¿Entonces no toca pedir que no exista la votación en blanco y que la segunda vicepresidencia solo voten los de oposición? ¿Eso qué implica? ¿Que por presidente y primer vicepresidente solo pueden votar los mayoritarios, de gobierno? Es la misma regla.

¿Qué pasó dentro del partido en cuanto a que Jorge Londoño e Iván Marulanda se alejaron de la votación de Name?

Ellos no dijeron anda en la sesión. Estaban sentados en el pupitre y luego vi los trinos. Hubiéramos dado la discusión. Nosotros postulamos porque el Pacto Histórico se fue y no íbamos a renunciar a que la oposición no ocupara la segunda vicepresidencia, sino los independientes.

¿Hay algún temor de que anulen la elección de Iván Name, por repetir como partido en el cargo?

No, no hay problema. El Estatuto de Oposición dice que no se puede repetir, salvo que haya consenso, y los demás no postularon a nadie.

¿Entonces el consenso lo entienden con los únicos senadores de oposición que quedaban, que eran los verdes?

Sí. Ellos no postularon a alguien más luego de que ganara el voto en blanco. Nosotros sí postulamos. ¿Hubo disenso? Ellos no pasaron otro nombre.

¿Este es un debate que queda en lo judicial?

Son vacíos de la ley. ¿Quién iba a pensar en este tipo de casuística? Cuando se hizo la ley no se pensó en esto. Ellos decidieron insistir y decidieron no postular a nadie. ¿Hubo consenso o disenso sobre Name? ¿Cómo interpretamos? Ellos no dijeron que “no Name”. Solo se fueron. Será un juez que determine si es consenso o no.

¿Hay vicios en la elección, como lo sostienen los del Pacto Histórico?

Yo acato lo que diga la justicia, perdí con 7 votos la postulación de Sanguino contra 94 que sacó Juan Diego. ¿Eso vicia algo? 66 votos en blanco contra 32 a favor de Bolívar. Se necesitaba otro candidato, no postulan y nosotros sí lo hicimos. La otra opción era que no postuláramos a nadie y que Cambio Radical y Liberal usen la segunda vicepresidencia. Nos pareció que eso sí que era violar el Estatuto de Oposición, entregar el espacio de oposición a Cambio Radical que tiene como tres ministerios. Son independientes, pero son gobiernistas. No podemos obligar a nuestros compañeros del Pacto Histórico a que postulen.

¿Es más cómodo para el establecimiento Iván Name que Gustavo Bolívar?

Es más incómodo Sanguino para el establecimiento y la izquierda, que los de la oposición de izquierda votaron fue por Juan Diego Gómez. Sanguino solo sacó siete votos, a Bolívar lo apoyamos 32. Los votos miden quién es más incómodo.

¿Se quebraron las relaciones con los otros partidos de oposición para este último año de Congreso?

No creo. En muchos proyectos estamos juntos, damos ponencia, hacemos debates. De nuestra parte, todo lo que estemos de acuerdo, estaremos juntos, como lo estuvimos para votar por Bolívar, pero perdió. Tampoco se puede la Ley del Embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para nosotros.