Preacuerdo entre Gobierno y Comité del Paro: ¿qué viene y qué falta para la mesa de negociación?

El documento está siendo analizado por las partes, especialmente por los ministerios que se ven aludidos. Una vez refrendado, ya se puede hablar de una instalación formal de una negociación.

Luego del anuncio de un preacuerdo entre el Gobierno y el Comité del Paro, el saliente comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, complementó que dicho documento ya fue trasladado a los equipos de cada una de las partes para ser estudiado y refrendado.

“En este momento ese documento esta en un proceso de validación, por parte del comité nacional del paro y el gobierno nacional, a través de las entidades y ministerios que tienen una relación directa con los puntos que se trabajaron en esos preacuerdos”, dijo Ceballos.

Agregó que “será responsabilidad de los ministerios que tengan que ver con los temas avanzar en ese análisis y el presidente pedirá la máxima celeridad”.

Sobre el tiempo que tardaría el análisis de los preacuerdos, el comisionado señaló que no se puede limitar, debido a la complejidad de algunos puntos. “Hay una compresión mutua de que algunos aspectos de la refrendación toman más tiempo que otros, pero estamos en la línea de avanzar en la pronta noticia que llegaremos a refrendar”, agregó.

Según Ceballos, la disposición de diálogo y de llegar a acuerdos persiste en el ambiente, por lo que continúan las expectativas de hablar con prontitud y formalmente de una instalación de la mesa de negociación.

Por su parte, el comisionado se abstuvo de hablar del contenido de los preacuerdos, apelando a un compromiso mutuo de no revelar información en el marco de las conversaciones hasta que no se aprueben por ambas partes. Así mismo, de si se queda o no acompañando y apoyando este proceso a nombre del Gobierno, señaló que esa disposición la estará tomando el presidente Iván Duque, dejando ver que su participación no se descarta de la negociación.

De lo informado por el Comité del Paro antes de la decisión de guardar discrecionalidad, los puntos que este pidió como mínimos para sentarse a negociar son darle un freno a la represión y estigmatización de la protesta social, una reforma a la policía, el desmonte del Esmad, la anuencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que documente los casos de violación a los DD.HH. y unas disculpas públicas por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, por el uso excesivo de la fuerza.

Son más de ocho días en los que Gobierno y Comité del Paro se vienen sentando para trazar el camino para negociar unos acuerdos que conjuren la crisis social. De esto, los líderes del paro han dicho que las jornadas de más de 14 horas han sido extenuantes, extensión que ven como “maniobras de dilación y desgaste” al no ver hechos concretos y compromisos con los mínimos que requirieron.

El Gobierno ha respondido que, por el contrario, ha sostenido una postura de diálogo y propositiva, revisando cada uno de los temas solicitados por el Comité del Paro.