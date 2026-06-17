Presidencia regañó a ministros y recordó la “confidencialidad” de la información

El presidente Gustavo Petro está en gira regional esta semana. Foto: Presidencia de Colombia

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El Departamento Administrativo de la Presidencia emitió una circular con la que enfatizó a los ministros, directores de departamentos administrativos y entidades descentralizadas que la información a la que tienen acceso en el ejercicio de sus labores es de carácter “confidencial”. En el documento, si bien se menciona que tienen que “garantizar la protección, disponibilidad, integridad y seguridad de la información pública”, también pueden aplicar los criterios de reserva.

“En ese contexto, desde el inicio de la vinculación laboral o contractual con las entidades que integran la Rama Ejecutiva del orden nacional, se adquieren deberes específicos relacionados con la protección, reserva y confidencialidad de la información a la que se tenga acceso en ejercicio de las funciones, obligaciones contractuales o actividades asignadas, especialmente cuando esta contenga información sensible o datos personales de ciudadanos, servidores públicos o contratistas”, se lee en el texto firmado por la directora del Dapre, Nhora Mondragón.

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En la circular, además, se estipula que el “incumplimiento de las obligaciones de reserva, confidencialidad y protección de la información a la que se tenga acceso en ejercicio de funciones o actividades contractuales” podrá dar lugar a “faltas disciplinarias”. Y, en esa línea, señala que esto puede dar lugar “al inicio de las acciones disciplinarias, contractuales y penales a que haya lugar por parte de las autoridades competentes, incluyendo la entidad, los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación”.

Entre los deberes que recuerda la circular a los funcionarios, están “abstenerse de extraer, consultar, copiar, modificar, eliminar o divulgar información clasificada como Información Pública Reservada o Información Pública Clasificada, ni permitir que terceros lo hagan, en contravención de la ley o en perjuicio de la entidad pública”. Y también se menciona “adoptar y aplicar las medidas de seguridad, protocolos y políticas institucionales necesarias para prevenir el acceso, uso, alteración, pérdida o divulgación no autorizada de la información por parte de terceros”.

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Todo esto ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro le ha recalcado a sus ministros que se “trabajará hasta el 6 de agosto” y él mismo está en una gira regional esta semana en la que ya pasó por Medellín, y seguirá por Cali y Villavicencio.

Esta es la circular completa:

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