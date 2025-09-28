Presidente de la Cámara acusa a minDefensa de “mandarlo a callar” en consejo de seguridad

El presidente de la Cámara, Julián López, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante un consejo de seguridad en Palmira. Foto: Archivo Particular

El representante Julián López, presidente de la Cámara, aseguró que, durante un consejo de seguridad en Palmira (Valle del Cauca), el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, lo “mandó a callar”. Según el congresista, ocurrió cuando cuestionaba las políticas de la gobernadora Dilian Francisca Toro. E, incluso, afirmó que Sánchez dijo que López podría estar en la foto, “pero no en la rueda de prensa”.

“Inicia el consejo de seguridad, habla la gobernadora, da algún balance y hablo yo con resultados de cómo va de mal la seguridad en nuestro departamento: de 2020 a hoy llevamos más de 13.100 homicidios. Escuché durante todo el consejo de seguridad un comité de aplausos de parte y parte”, afirmó López.

Según López, al momento de las conclusiones, y luego de que hablara el ministro Sánchez, tomó la palabra para decir que “tienen que recordar que aquí hay un movimiento político que ha gobernado los últimos 12 años”, refiriéndose a la gobernadora Toro. Entonces, de acuerdo con el relato de López, el ministro “me mandó a callar y dijo que ese no era un escenario para hacer proselitismo. La gobernadora se paró molesta y el ministro se comportó de manera lamentable”.

No pensaba hacer público lo sucedido hoy en el Consejo de Seguridad que propusimos en #Palmira, pero al escuchar los relatos de mi equipo entendí que no podía quedarme callado.



Fue un momento de profunda impotencia.



El balance del Consejo de Seguridad en Palmira y Pradera es… pic.twitter.com/qf2W5bJuFR — Julián López (@Julianlopezte) September 28, 2025

Finalmente, aseveró López, el ministro Sánchez “dijo que yo no podía asistir a la rueda de prensa, que solo estaban invitados la gobernadora y los alcaldes”. El Espectador buscó tanto a Sánchez como a Toro para conocer su versión de los hechos. El ministro indicó que al respecto deberían declarar los demás asistentes al consejo, incluyendo la gobernadora, quien no respondió.

En todo caso, hay que recordar que aunque López y Toro hacen parte del mismo partido (La U), son de grupos políticos distintos. De hecho, en varias ocasiones el representante ha cuestionado las políticas de la gobernadora.

En la rueda de prensa, en la que no estuvo López, el ministro Sánchez afirmó: “En operaciones, atendiendo ya temas locales, se están revisando los puestos de control de Candelaria y La Florida de tal manera que respondamos a los requerimientos de los alcaldes. Avanza el planeamiento de un plan de choque en Pradera, Florida y Palmira. Esperamos que se ejecute con total efectividad y lo más rápido posible“.

En los municipios de Pradera, Florida y Palmira, Valle del Cauca, estamos diseñando un plan de choque que ayude a afectar significativamente las economías que financian la violencia: el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.



“Esperamos se ejecute con total… pic.twitter.com/8TzflgJI0r — Mindefensa (@mindefensa) September 28, 2025

