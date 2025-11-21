Partido de la U mantiene sanciones al presidente de la Cámara, Julián López

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amarró a su curul tras sanción del partido de la U. Foto: Cámara de Representantes

La disputa entre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y el partido de La U vive un nuevo episodio de tensiones en donde la colectividad exigió a esa corporación el respeto por las decisiones internas y ratificó las medidas cautelares contra el congresista que incluyen sanciones de voz y voto.

A través de una carta dirigida a la Cámara con firma del Secretario General del partido, José Luis Jaraba, la colectividad dio respuesta a un comunicado de la corporación que contó con más de 120 firmas en las que se pedía eliminar las sanciones contra el legislador y “devolver” los derechos de voz y voto a su “presidente legítimo”.

Los hechos se enmarcan en una disputa del congresista con las directivas de su partido, puntualmente la líder natural Dilian Francisca Toro. Y es que en los más recientes meses, López ha emprendido una tarea de oposición al mandato de Toro como gobernadora del Valle, propiniendo incluso la creación de ‘La Nueva U’, una facción de oposición dentro del partido que, a la fecha, no es claro si busca la escisión de la colectividad.

Los hechos provocaron una sanción de voz y voto contra López, así como la retractación de sus declaraciones, exigiendo respeto por la gobernadora y sus directivos Alexander Vega y Clara Luz Roldán. La disputa ha dejado imágenes como la de la plenaria del 28 de octubre en la que se vio al representante amarrado a su silla y con una venda en la boca con un mensaje que citaba: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad”.

La imagen llevó a que más de un centenar de congresistas dirigiera una misiva al partido pidieron la liberación de los cargos y el respeto por su autonomía como parte de la rama Legislativa. No obstante, en la respuesta del partido, estos remarcaron que también existen normativas a las que López se debe someter en su bancada, hecho por la que ratificaron su sanción.

"Por medio del presente, me permito indicarles que el Partido de la Unión por la Gente – Partido de la “U” siempre ha sido respetuoso del principio de autonomía que le asiste a cada colectividad política para adoptar sus propias decisiones internas“, detalla el comunicado. En el mismo, agregaron que ”la medida de suspensión adoptada por el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético constituye una decisión preventiva, proferida en el marco de un proceso disciplinario en curso y con fundamento en lo previsto en las normas estatutarias que rigen esta colectividad".

Con lo anterior, desde La U pidieron respeto por sus decisiones ya que estas “gozan de autonomía constitucional y legal, y no pueden ser condicionadas, modificadas o intervenidas por terceros, incluidos los honorables representantes de otras bancadas”.

El caso, según se estima, seguirá en estudio desde el partido y podría seguir impidiendo las votaciones de López como representante de su colectividad. No obstante, el congresistas podría seguir ejerciendo su ejercicio como presidente de la Cámara, ya que en este cargo no toma postura alguna - algo que ha asegurado el legislador - sino que se comparta como moderador de las sesiones. En simultáneo, el partido buscará darle solución a este conflicto, mientras evalúa si entregará el aval al representante para las Elecciones legislativas del 2026.

Vea aquí el comunicado completo de La U

