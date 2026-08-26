De la Espriella firmó extradición de alías Araña: cabecilla disidente va para Estados Unidos

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición de Giovanny Rojas, alias araña. Foto: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición a Estados Unidos de alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), cabecilla de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de ese país por narcotráfico. Además, confirmó que otros cuatro criminales -“Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez), “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo)- también irán a juicios federales.

Desde el Palacio de San Carlos, el mandatario resaltó esa medida como un movimiento que busca la “paz duradera del país sustentada en hechos, justicia y resultados” y ratifica su apuesta en una nueva política de seguridad del Estado. En compañía del ministro de Justicia, Iván Cancino, el jefe de Estado dijo que “la paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos, como los que hoy nos ocupan, se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”.

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De la Espriella señaló que con su mandato se “desmontará ese modelo de falsa paz” y emprenderá una política de “seguridad, legalidad y autoridad del Estado”. Tras cuestionar los procesos de diálogo del gobierno de Gustavo Petro, el presidente anunció que se firmó la extradición de esos cinco cabecillas de grupos criminales.

Willington Henao Gutiérrez, alías Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alías Muñeca; y Geovanny Andrés Rojas, alías Araña fueron los tres primeros, resaltando que todos se encuentran bajo custodia de las autoridades. Ellos serán entregados de forma inmediata a la justicia de Estados Unidos. El presidente también dejó en firme los decretos de Gabriel Yepes Mejía, alias HH y Fredy Castillo, alias Pinocho, quienes están prófugos de la justicia. “Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales”, aseguró.

En su declaratoria el jefe de Estado remarcó una consigna que elevó desde su carrera a la Presidencia: “Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose a la justicia”, dijo.

Esto se da como una de las movidas clave del nuevo gobierno en materia de lucha contra los grupos armados ilegales. En el gobierno anterior, el expresidente Gustavo Petro había frenado la extradición a Estados Unidos de “Araña”. En ese momento, la decisión fue criticada porque venía de una petición formal de ese país y tenía el aval de la Corte Suprema de Justicia.

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Dijo además: “La paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir”. Todo esto ocurre en un momento en el que Colombia ya aceptó hacer parte de la estrategia del “Escudo de las Américas”, iniciativa del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para emprender una lucha frontal contra el narcotráfico.

Eso, además, va en línea con la decisión de aceptar las operaciones conjuntas, como lo anunció el secretario de Guerra de ese país, Pete Hegseth, en territorio colombiano. Sin embargo, esa medida todavía tendrá que pasar por el visto bueno del Congreso colombiano, pero es una puerta que se abrió en el diálogo con los estadounidenses.

Estas acciones van en la línea del presidente De la Espriella de cambiar la forma de tramitar la criminalidad en el país en su mandato. Un gesto que viene después de que el mismo día en que se posesionó, varios reclusos que se encontraban en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia) fueran trasladados hacia otras cárceles del país.

Esa resolución para trasladar a los jefes criminales que estarían asociados a la estructura conocida como “Oficina de Envigado” que habrían participado en el llamado “tarimazo” que se realizó el 21 de junio de 2025 cuando el entonces presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a un evento de apoyo en La Alpujarra, en Medellín. Hasta ese centro administrativo de la ciudad llegaron nueve jefes criminales y voceros en el espacio de diálogo sociojurídico que el gobierno adelanta con las bandas criminales de Medellín.

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De la Espriella agregó que no hubo aportes concretos de “estas personas a la consecución de la paz”. “Ese momento llegó, por eso he ordenado proceder con la entrega de estos peligrosos criminales”, insistió. Para el caso de “HH” y “Muñeca” dio que las autoridades tienen instrucción de capturarlos con prontitud.

Previo a la firma de los decretos también reafirmó su postura de cooperación internacional con Estados Unidos en esta materia, así como con otros partidos. “A los criminales les digo, no habrá escondite, privilegio, mesa de dialogo ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley”, dijo.

Las otras extradiciones de De la Espriella

Esta es la segunda tanda de extradiciones que deja en firme el presidente, quien el pasado 13 de agosto había aprobado la entrega de Diego Alberto Londoño, Armando Luis Suárez, Jorge Luis Mojica, Roderick Aldair Morales y Didier Ignacio García.

El primero de los casos es el de Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú, debido a que ese país lo solicitó por el delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. La aprobación, de acuerdo con la resolución, se hace debido a que no se encuentra requerido por las autoridades judiciales colombianas y su captura obedece a fines de extradición.

Estados Unidos solicitó la entrega de dos colombianos por varios delitos. Armando Luis Suárez Calvo será extraditado para ser juzgado en ese país por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Mientras que Didier Ignacio García Rodríguez es pedido por esa nación, pues debe comparecer a juicio por los presuntos delitos de concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kg o más de cocaína para importarla a EE.UU.

Otro de los casos es el de Jorge Luis Mojica Ortiz, un ciudadano dominicano-colombiano, pedido por República Dominicana para ser juzgado por el delito de violación sexual en perjuicio de un menor de edad. Y Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá para rendir cuentas por estar presuntamente relacionado con el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.

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