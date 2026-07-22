Presidente del Senado, Honorio Henríquez, pide reunirse con De la Espriella, Petro y Uribe

El presidente del Senado, Honorio Henríquez; presidente electo Abelardo de la Espriella; mandatario saliente Gustavo Petro; expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

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En medio de su primera sesión como presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático) envió un mensaje al mandatario electo Abelardo de la Espriella, al jefe de Estado saliente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe, en busca de una reunión con cada uno de ellos.

“En medio de las diferencias, los colombianos esperan soluciones. En búsqueda de este propósito, mi anhelo es reunirme con el presidente Abelardo de la Espriella, a quien he apoyado, con el presidente Gustavo Petro, de quien he sido opositor, con el presidente Álvaro Uribe, mi mentor, y los demás líderes de los partidos políticos. La democracia colombiana es mi único compromiso”, señaló Henríquez desde su cuenta de X.

Esto ocurre tras su elección en la dirección de esa corporación en una alianza inédita entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico que le dio 56 votos a su favor. Un hecho que lo impuso sobre Alfredo Deluque (Partido de La U), quien pese a tener el guiño de Abelardo de la Espriella, solo consiguió 45 sufragios a su favor.

Tras este acuerdo, se filtró un supuesto mensaje de Gabriel Vallejo, director de esa colectividad, donde habría enviado a un grupo de Whatsapp con congresistas del Centro Democrático durante el discurso del presidente Gustavo Petro el siguiente mensaje: “Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”.

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En sus redes sociales, Vallejo siguió con sus confrontaciones con las filas del presidente De la Espriella, porque mencionó que “el precio que uno paga por desafiar a los de ‘SIEMPRE’, que se vendieron como los ‘NUNCA’, es muy alto, pero vale la pena [...] Recuerden que hay una estrategia diseñada para aniquilar, arrasar y desaparecer a nuestro partido”.

El acuerdo entre ambos partidos tuvo un guiño del presidente Gustavo Petro, quien, tras su último discurso en plaza pública, en el que anunció que tomaría la jefatura del Pacto Histórico, les prohibió a sus senadores votar por el candidato del gobierno entrante. Y a partir de un acuerdo inédito, apoyaron a sus rivales naturales para enfrentar a un mal que consideran mayor. Al punto de que la nueva oposición interpretó la votación como un triunfo.

Frente a ello, Henríquez le dijo a El Espectador que “uno tiene que ser gallardo cuando triunfa, y en este caso, si ellos nos acompañaron, si ellos votaron, lo mínimo es agradecerles. Pero yo más allá de ello, visiono, sueño y anhelo que los distintos, los que pensamos distinto, nos podamos poner de acuerdo”.

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