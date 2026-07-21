“No somos un apéndice del gobierno”: Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue el vencedor y se hizo con la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

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El Senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, se llevó la victoria en la elección del nuevo presidente del Senado. A pesar que en la antesala las cuentas estaban en su contra, logró afianzar 56 respaldos de legisladores en esa corporación para llevar las riendas del Congreso durante el próximo año. También será el encargado de entregar la banda presidencial a Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.

En diálogo con El Espectador el legislado samario abordó detalles de su elección y de cómo será su gestión durante el próximo año. También habló de la relación con el nuevo gobierno.

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¿Cómo logró esos 56 votos que lo ponen como nuevo presidente del Senado?

En el marco de la independencia de poderes, la costumbre en el Senado de la República y el derecho es que la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso el Centro Democrático, por tener 17 senadores, debería presidir el primer año. Por primera vez, el gobierno pedía que el Centro Democrático se apartase para que presidiera una bancada minoritaria.

Nosotros hicimos valer nuestro derecho. Yo propuse desde hace varios días que sacáramos de la discusión la presidencia del Senado y avanzáramos en los otros temas. No fue aceptado. El tiempo nos fue dando la razón, llegamos a ese acuerdo y el día que lo aceptaron, en un día, se sacaron adelante las comisiones y al final en lo que quedamos fue que iríamos a la plenaria y el que gane a voto limpio, sería el presidente del Senado.

¿Quedarán heridas entre su partido y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella?

Estamos dispuestos a trabajar siempre en el principio de la colaboración armónica entre los distintos poderes, pero también basados en la independencia que nos asiste como tal. No somos un apéndice del gobierno, pero sí en la colaboración armónica no tenemos ningún inconveniente y al declararnos partido de gobierno, también vamos a apoyar las iniciativas que redunden en beneficio de todos los colombianos. En ese sentido y siendo coherentes con lo que son nuestras doctrinas y nuestros postulados, estamos abiertos a construir colectivamente soluciones a los colombianos.

Yo no veo una diferencia entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella. Esperemos que no surja, sino que se construya colectivamente para buscar soluciones. Yo veo un entorno hostil hacia el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero sustraigo de lo mismo al presidente Abelardo de la Espriella.

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¿Cómo será la relación con el nuevo gobierno ante los anuncios de presentar numerosos decretos para gobernar y evitar un paso por el Congreso?

No nos anticipemos. Esperemos a ver qué contienen esos decretos, cada día trae su afán. Le damos la garantía al gobierno de que todas las iniciativas que radique se discutirán, se debatirán, y en mi caso personal y de mi bancada, todo aquello que contribuya para el bienestar de los colombianos no tenemos ningún problema en discutirlo y en aprobarlo. Esos decretos tienen previsión por parte de la Corte Constitucional, actualmente al gobierno se le cayeron muchísimos de los decretos que pidió, pero no nos anticipemos.

¿Ya habló con el presidente Abelardo de la Espriella o con el ministro del Interior Rodrigo Lara?

No, yo no he hablado con ninguno del equipo del gobierno. Yo insistí muchas veces, porque esto lo pudieron haber evitado si permitían, que era la costumbre. Lo dije al inicio, la bancada mayoritaria, en este caso nosotros, debería iniciar presidiendo en el Congreso de la República. Eso habría fluido, se habían evitado problemas, o diría yo dificultades, y bueno, no lo hicieron así. Anoche el Congreso habló en el marco de la independencia.

¿Cómo funcionará el Congreso durante su jefatura?

Yo soy garantista, a mí me gusta brindarle garantías a todas las bancadas a los que se declaren de gobierno, de oposición o independientes, así lo haré, y haré cumplir también la Constitución y la ley. Voy a citar a las horas establecidas, iniciaremos puntualmente y esperamos que sea una dinámica distinta.

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Yo, por ejemplo, voy a radicar una iniciativa que todas las personas que ya han sido recetadas, medicadas por más de seis, siete meses, un año, o definitivamente, los medicamentos les tienen que llegar a la puerta de sus casas. Colombia requiere más seguridad que en nuestros municipios, que nuestro comercio sea más seguro y nuestras ciudades. En fin, son inmensas las necesidades.

El Pacto Histórico jugó un papel importante en su elección, ¿hay agradecimientos a esa colectividad?

Uno tiene que ser gallardo cuando triunfa, y en este caso, si ellos nos acompañaron, si ellos votaron, lo mínimo es agradecerles. Pero yo más allá de ello, visiono, sueño y anhelo que los distintos, los que pensamos distinto, nos podamos poner de acuerdo. Eso le daría una dinámica distinta a la nación colombiana, un aire de confianza, de credibilidad en las instituciones, en el Congreso de la República.

Yo creo que hacia allá debemos avanzar con madurez política. No quiere decir que los del Pacto Histórico ahora se van a volver de Centro Democrático. Cada uno dentro de su filosofía, de su respeto, de su doctrina, es poner lo suyo con firmeza, pero poniéndonos siempre de acuerdo y sin caer en insultos. Yo creo que son muchas las energías que se pierden ahí en el interior del Congreso de la República, en la pelea personal, que debe cambiar para la búsqueda colectiva de soluciones.

¿Por qué no ve como una derrota para el gobierno entrante su nombramiento por encima de Alfredo Deluque?

Si usted quiere utilizar el término derrota, pues le cabe. Pero yo creo que uno debe mirar oportunidades en medio de las dificultades. Y aquí tienen a un presidente que les va a brindar todas las garantías, yo soy garante. Ellos me conocen, ellos saben cuál es mi talante y contarán con toda disposición. Trabajemos independientemente.

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¿Qué le dijo el expresidente Álvaro Uribe tras su triunfo en el Senado?

El presidente Uribe siempre lo aconseja a uno. Me dijo mucha mesura, mucha prudencia. Uno tiene que ser magnánimo en el triunfo y eso es lo que nosotros hacemos y es lo que ha sido mi talante. Simplemente me dio unas recomendaciones, unos consejos positivos porque a él le preocupa mucho la nación colombiana y es siempre su interés que todo salga bien en pro de mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Y con Alfredo Deluque, ¿qué se dijeron luego de que se conociese el resultado de la votación?

Él se me acercó, me felicitó y me dijo que debíamos pasar página, que debíamos mirar hacia el futuro y ponernos de acuerdo en temas fundamentales del país y para eso estamos prestos y dispuestos.

¿Tendrá algún diálogo con el senador Iván Cepeda, líder de la oposición, o con el Pacto Histórico?

Esta es una presidencia abierta al diálogo, a los consensos y a la construcción de acuerdos. Y voy a invitar a todas las bancadas la próxima semana para que hablemos y establezcamos la agenda, los proyectos de su interés, y vamos armando y dándole cabida a cada uno para que vayan a la plenaria a su respectiva discusión o a la respectiva comisión.

Se habla de la posesión en una guarnición militar el 7, ¿cómo surtirá ese trámite?

Entiendo que ya hay unas proposiciones radicadas. Estoy viendo para cuándo convocamos o citamos a sesión y ahí la someteremos a consideración. A mí lo que me corresponde es que en el Senado de la República sometemos a consideración las proposiciones que radiquen y allá se abrirá la discusión y se tomará la decisión en el pleno del Senado.

Reviva el análisis de El Espectador

¿Cuáles serán o deberían ser las prioridades del nuevo Congreso?

Nosotros radicamos un proyecto de ley como bancada que tiene que ver con la modernización del sistema de salud y hay otras iniciativas. Presentamos más de 10 proyectos de ley, pero las distintas bancadas también las presentarán. Ya lo que es la prioridad del gobierno son ellos los que deben establecerlas y decirlas y proceder de conformidad. Yo lo que les reitero es que nosotros somos garantes. Pueden tener toda la confianza y toda la certeza de que trabajaremos en pro de lo que redunda en beneficio de la nación colombiana y ellos gozarán de todas las garantías.

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