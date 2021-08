Presidente Duque encargó a mininterior promulgar las curules de paz

La controversia alrededor de las curules de paz es un tema que parece no acabar. Primero fueron las demoras del Congreso para enviar el acto legislativo a sanción y ahora es el Ejecutivo el que se ha tomado más tiempo del esperado para la promulgación. Por eso, se ha llegado a cuestionar la demora y hasta se ha dicho que es un intento del Gobierno por cambiar el texto.

Sin embargo, el Ejecutivo ha negado esos señalamientos y, desde Seúl (Corea del Sur), el presidente Iván Duque informó a los medios de comunicación que lo acompañan que delegó la tarea de la promulgación en el ministro del Interior. “Yo ya le di instrucciones muy claras al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que se proceda de inmediato con la promulgación”, expresó el mandatario colombiano.

Bajo esta orden, la promulgación de la curules se tendría que llevar entre este jueves y viernes. Aunque llama la atención que el primer mandatario haya esperado para estar en Corea del Sur y así delegar a uno de sus ministros de confianza para proclamar este proyecto que ha sido tan debatido y que le otorga representación política a las víctimas del conflicto.

“Eso no solo es un deber derivado de una decisión judicial, sino lo que ahora debemos garantizar es que la reglamentación de la curules sea para las víctimas y no haya ninguna rendija que permita que sean para los victimarios”, expresó el primer mandatario, que ha insistido en varias ocasiones que estas curules no pueden terminar en manos de los exguerrilleros de las Farc. Esto debido a que desde el Centro Democrático se ha hecho oposición a la iniciativa bajo el argumento de que estas curules terminarán sumándose a los 10 escaños que tiene el partido nacido de la antigua guerrilla en el Congreso.

En los últimos días, el debate por las curules se reactivó ante comentarios y sesiones en el Congreso en los que se puso sobre la mesa la posibilidad de que se asegure que estos escaños puedan ir para miembros del Ejército y la Policía víctimas del conflicto. Algunos sectores advirtieron esto como una señal de que desde el Gobierno se estaba demorando la promulgación para lograr un cambio en el texto aprobado.

Sin embargo, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, salió a frenar las especulaciones. Según el funcionario, el Gobierno promulgará el acto legislativo que consagra las curules de paz “sin pretender ningún cambio”.

Archila manifestó el pasado martes que el Ejecutivo ha sido “absolutamente impecable” en sus actuaciones frente al acto legislativo y defendió que, tal como lo expresó el presidente Iván Duque, tan pronto se tuvieran las determinaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado “atenderíamos lo que dijeran”.

“El Congreso debe mandar esa decisión a Presidencia. Presidencia tiene seis días y después debe mandarlo a la Corte Constitucional, donde tiene revisión automática por tratarse de una reforma constitucional. Luego, se devuelve a Presidencia y ahí entra a formar parte de la Constitución. Lo recibimos hace tres días hábiles y tenemos seis días hábiles y dentro de ellos vamos a mandarlos a la Corte sin ningún cambio”, explicó el funcionario.

En respuesta, el actual veedor distrital, Guillermo Rivera, quien fue ministro del Interior en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y ha sido una de las figuras importantes que han estado pendiente de las circunscripciones, le hizo tres precisiones a Archila, entre ellas, que tenía 48 horas para promulgar el acto legislativo.