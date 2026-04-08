Liberales, La U y los verdes definen su apoyo presidencial, ¿cómo van las apuestas?

Efraín Cepeda, César Gaviria y Germán Córdoba, presidentes actuales de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical (arriba). Clara Luz Roldán y Alexander Vega se disputan la presidencia de la U (abajo). Foto: Collage: Leandro Rodríguez

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En el corazón de los partidos políticos sin candidato presidencial lleva semanas cocinándose una decisión de adhesión hacia alguno de los tres punteros, que espera servirse en los próximos días.

Las bancadas del Partido Liberal se reunieron el pasado martes con su presidente sin lograr un consenso; este miércoles La U tiene la intención de tomar una decisión y los verdes esperarán a la otra semana para no solo definir su candidato, sino el futuro de sus filas.

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En las toldas rojas, el pasado martes 7 de abril las bancadas de la Cámara y el Senado electas asistieron a la casa del presidente del partido, César Gaviria. En dos reuniones por separado, cada bancada expresó sus posiciones alrededor de un candidato presidencial para la elección del 31 de mayo. En las discusiones también estuvo presente Simón Gaviria, hijo del exmandatario.

En esta colectividad se vislumbran tres bandos: uno que es cercano a la senadora Paloma Valencia y pide remar hacia ella; otro que se acerca al Gobierno, por lo que puso sobre la mesa la opción de apoyar a Iván Cepeda. Y la tercera vía es la libertad para sus miembros en esta primera vuelta.

Sin embargo, las posiciones encontradas llevaron a postergar la decisión hasta el próximo 20 de abril. Se espera que haya más encuentros entre los miembros de las bancadas durante la siguiente semana para unir filas hacia un aspirante.

Lo que sí se decretó por parte de la colectividad es que la decisión será inevitablemente el escoger a un candidato o candidata presidencial único.

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En el Club de Banqueros del centro de Bogotá se definirá este miércoles el futuro del partido de La U. Sobre el mediodía, las bancadas —actual y electa— de esta colectividad tendrán un encuentro para definir al candidato presidencial al que apoyarán en la contienda electoral a la que solo le quedan 54 días.

En el partido codirigido por Alexander Vega y Clara Luz Roldán existen tres cartas que presentarán sus congresistas. La mayoritaria sería el sector de la bancada que le suena la idea de irse con Paloma Valencia; según pudo conocer El Espectador, por lo menos seis de los nueve senadores electos para el nuevo periodo estarían planteando esta posibilidad a la bancada el día de hoy.

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Mientras que los sectores que piden apoyar a De La Espriella o Cepeda serían una minoría dentro de la colectividad. Pese a las diferentes opiniones dentro de la bancada, existe un sentimiento para elegir hoy su carta presidencial, pues voces dentro del partido le dijeron a este diario que esperar más sería empezar demasiado tarde la campaña.

Aunque antes de la poca votación de Roy Barreras en la consulta, hubo una insistencia por parte del copresidente Alexander Vega de avalar a Roy Barreras durante las consultas interpartidistas, lo que habría derivado tensiones internas, pues no todos estaban de acuerdo con esta postura.

Vega le confirmó a El Espectador que dentro del partido se decidió apoyar a Barreras, “pero varios congresistas prefirieron que fuera de manera individual, no por el partido”. Aunque negó que existieran ruidos o conflictos dentro de la colectividad.

En la misma noche del 7 de abril, mientras la bancada de Cámara de Representantes se reunía con César Gaviria, en el hotel Hilton de Corferias, el senador Ariel Ávila, junto a algunos representantes verdes como Santiago Osorio y Martha Alfonso, se adhería a la campaña de Iván Cepeda.

En medio de fraccionamientos entre sus filas, los verdes tendrán una reunión de bancada el próximo 13 de abril, donde la posibilidad de quedarse en libertad suena como la más posible. En medio de un partido dividido, en donde el bloque de Carlos Amaya, que se convirtió en mayoría en esta nueva elección, buscará la escisión de los sectores que no se identifiquen de centroizquierda. Se espera que Jaime Raúl Salamanca presente la posibilidad de unir un sector de esa colectividad a Cepeda.

Ni Cambio Radical ni los conservadores han definido fecha para tomar una decisión. Aunque el partido de Germán Vargas Lleras ya tuvo un primer acercamiento de bancada el 18 de marzo, donde no tomaron ninguna decisión.

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