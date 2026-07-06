Se alista nuevo encuentro del presidente Petro con su bancada de Pacto Histórico en Palacio

Pacto Histórico se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro convocó para este martes 7 de julio una cita con la totalidad de la bancada del Pacto Histórico. Según pudo conocer El Espectador, tanto la bancada saliente como la entrante se encuentran citados para las 2:00 p. m. en la Casa de Nariño, con una agenda que está por determinar.

La convocatoria se hace luego de que el líder de la oposición, el senador Iván Cepeda, reafirmara su postura de un llamado a “desobediencia civil pacífica”. Desde Cali señaló la necesidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, cumpla una serie de condiciones entre ellas, renunciar a su nacionalidad estadounidense, confirmar si colabora con agencias como la DEA y un compromiso de no extradición a Gustavo Petro.

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De hecho, Cepeda aseguró que “no vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, que no siga por ese camino; eso quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos”.

En ese sentido, la línea del encuentro se centraría por cómo se manejará la colectividad durante el próximo mes, pues fuentes de este diario suscribieron que la narrativa de una “desobediencia civil pacífica” se mantendrá en firme.

Esta convocatoria sería la segunda a los miembros de esa colectividad tras las elecciones presidenciales y que se presenta luego de una tres citas con Iván Cepeda: dos tras la primera vuelta y la del pasado 26 de junio tras la derrota en segunda vuelta. En esa cita Cepeda señaló a Petro como el futuro líder de la oposición.

La convocatoria será liderada por el mandatario nacional y la citación ya se encuentra en conocimiento del pleno de la bancada que acudirá a Bogotá este martes. Asimismo han señalado de "incógnita" otros apartados de la agenda.

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