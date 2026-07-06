Se va el ministro de Justicia, ¿por qué el presidente Petro le pidió la renuncia?

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, criticó las bases de la política de paz total. Foto: Ministerio de Justicia

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A poco más de un mes del final del gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario le pidió la renuncia a su ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien lleva menos de seis meses en el cargo. Su salida es la quinta remoción de un jefe de esta cartera, siendo la de mayor flujo durante estos cuatro años.

La orden llega tan solo horas después de que el jefe de la cartera de Justicia haya criticado las conversaciones con las disidencias de las Farc, en el marco de la política de Paz Total. Según él, “no fue una buena decisión” darle estatus político a los disidentes y esa determinación “violó el Acuerdo de Paz”.

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“Yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había la Ley de Paz Total, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, afirmó. Y, punto seguido, dijo que esa debilidad fue una advertencia que él mismo hizo sobre discusiones internas de esa política.

En todo caso, en esas declaraciones evitó decir que el enfoque de negociaciones de paz de este gobierno hubiera sido un error. Sin embargo, dijo que habría que revisar “caso por caso” y mencionó el proceso con el Ejército de Liberación Nacional (Eln): “Se tuvieron negociaciones por más de dos años (...) el Gobierno muy rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”.

Esto ocurre en medio de un movido panorama en el Ejecutivo saliente y quedará en vilo el empalme del sector Justicia, encabezado del lado de la administración entrante de Abelardo de la Espriella por Iván Cancino. Pero faltará ver si en el tiempo restante el presidente Petro nombra a un nuevo ministro o si ese puesto quedará en interinidad.

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En las últimas semanas, Cuervo acompañó al mandatario en su viaje a El Vaticano, donde se reunió con el papa León XIV. Además, fue condecorado por el Ministerio de Defensa de Pedro Sánchez con la Gran Cruz por Servicios Distinguidos, de acuerdo con la misma cartera, en “reconocimiento a su liderazgo, compromiso y aportes al fortalecimiento institucional y al servicio de Colombia”.

¿Cómo se han movido los nombramientos de las cabezas del Ministerio de Justicia?

El primero en tomar posesión fue Néstor Osuna, quien estuvo entre agosto del 2022 y julio del 2024. Después pasó Ángela María Buitrago, quien estuvo por casi un año, dejando el cargo en junio de 2025, en medio de disputas con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Su reemplazo fue Eduardo Montealegre, quien articuló la iniciativa de una Constituyente, pero dejó su cargo por diferencias en el gabinete. Estuvo entre junio del 2025 y octubre del mismo año. Su lugar lo tomó Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien bajo encargo ocupó la cartera por cinco meses. Finalmente, Jorge Iván Cuervo llegó en febrero del presente año y a un mes del cambio de mandato es removido del mismo.

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Cuervo es abogado y fue profesor de la Universidad del Externado. ha pasado por entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Veeduría Distrital. Asimismo, fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia.

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