Presidente Petro vuelve a poner en duda el papel de la Registraduría para elecciones del 2026

Presidente Gustavo Petro vuelve a cuestionar el rol de la Registraduría para las elecciones el 2026. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el rol de la Registraduría de cara a las elecciones del próximo año, señalando que el órgano que dirige Hernán Penagos se habría prestado para fraguar un “fraude” con intermediación de los Estados Unidos.

El mandatario cuestionó que desde este organismo electoral se había permitido que el gobierno estadounidense "se intervengan nuestras elecciones en sus softwares“. La declaración radica en una imagen donde aparece el logo de la embajada de ese país en Bogotá, junto con los logos de las Naciones Unidas, la Policía y la Secretaría de Transparencia, entidad adscrita al gobierno.

Le sugerimos: Petro endurece tono con Trump poniendo a la Venezuela de Maduro como nuevo eje

Su trino respondió a una imagen en la que se señalaba la presencia de estos representativos y dio paso al jefe de Estado para cuestionar el rol de la Registraduría, ente al que con anterioridad ha señalado de no estar listo para los comicios del próximo año. Es más, han sido tales las críticas del presidente que ha llegado ha insinuar, incluso, que no hay garantías electorales para el 2026.

Sin embargo, tanto el registrador Penagos como la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach han señalado que los procesos se encuentran protegidos, y, de hecho, se han robustecido los mecanismos de vigilancia internacional para todos procesos. Al respecto, el registrador ha asegurado que “la mayoría organizaciones que hacen observación electoral han garantizado su participación, con meses, incluso, de antelación. La Unión Europea nos ha asegurado que estará desde el mes de enero”.

Porque la registraduria deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EEUU, eso sí se llama preparar un fraude. https://t.co/rdODUC85B3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

En esa línea, Estados Unidos y puntualmente, la embajada en Bogotá, han servido como parte de los observadores para la transparencia de los procesos. Y es que si bien la bandera estadounidense sí se evidencia en la web de la Registraduría, esta se encuentra en los apartados de denuncia donde, como ya se indicaba, también están organismos nacionales como la Policía y la Secretaría de Transparencia, que es una oficina de la Presidencia, o las Naciones Unidas con su oficina Contra la Droga y el Delito.

La tesis del jefe de Estado sigue en línea de señalamientos a congresistas y altos funcionarios de la Casa Blanca sobre un presunto plan que se estaría orquestando desde ese país para la compra de votos en favor de los sectores de oposición. Esa denuncia la hizo el presidente Petro el pasado 21 de de noviembre.

Y aunque Penagos no ha dado respuesta a los señalamientos del Presidente, el funcionario mantuvo de forma reciente su postura sobre la seguridad electoral y los diferentes mecanismos a los que acudiría la Registraduría para garantizar la transparencia de los comicios del 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.