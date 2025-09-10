Presidente Petro ordena retiro de general por presuntos nexos con narcotraficantes

El presidente habría llamado a calificación de servicios al mayor general. Desde su posesión en 2022 más de 2.300 efectivos habrían sido retirados bajo este causal. Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro anunció la orden de retiro de servicio activo de las Fuerzas Militares contra el mayor general Hernando Garzón Rey, señalando presuntos nexos grupos narcotraficantes.

Según anunció el mandatario nacional, el general Garzón Rey habría sostenido vínculos con grupos al margen de la ley, razón por la que entregó el expediente a la Fiscalía General de la Nación para dar inicio a las pesquisas correspondientes por parte de esta entidad.

El mayor general estaba adscrito al comando general de las FFMM al frente de la inspección general de la institución. Su rango había sido otorgado luego de resultados en diferentes comandos regionales.

Según señaló el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, el retiro se realizó bajo el causal de “llamamiento a calificar servicios”. Según el jefe de la cartera, “desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos”.

Fuentes consultadas por El Espectador señalaron que desde el Ministerio de Defensa se emitirá un pronunciamiento adicional respecto a este caso.

He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca.



Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

Salida en masa de las FFMM

El llamado a calificación de servicios del mayor general Hernando Garzón Rey se suma a una ola de bajas de las FFMM desde el inicio de gobierno Petro. Desde agosto de 2022 se han reportado al menos 70 salidas del servicio activo de oficiales en ls diferentes instituciones castrenses.

Asimismo, según detalló el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, son más de 30.000 miembros de las fuerzas militares que han salido del servicio desde que inició el gobierno. De estos, al menos 27.375 lo han hecho por voluntad propia, mientras que 2.379 han sido llamados a calificar servicios, al que ahora se sumará el mayor general Hernando Garzón Rey.

