Ataque a la Policía en Amalfi: cuatro presuntos autores murieron en un operativo

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó en la noche de este miércoles 10 de septiembre la muerte de cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes al Bloque Magdalena Medio, al mando de alias “Calarcá”. El hecho se dio en medio de un operativo policial en la vereda El Manzanillo, zona rural del municipio de Campamento (Antioquia).

Entre los presuntos disidentes que murieron en el operativo están alias “Guillermino” o “Zarco”, quien sería el responsable de la muerte de los 13 policías en Amalfi (Antioquia), en un ataque con explosivos a un helicóptero, el pasado jueves 21 de agosto. Él habría sido el encargado de preparar y activar el campo minado que afectó la aeronave en el que viajaban los uniformados a adelantar labores de erradicación de cultivos de uso ilícito.

Asimismo, el general Triana informó sobre la muerte en el mismo operativo de alias “Román”, líder de la comisión. En la misma acción, dijo el director de la Policía, incautaron material bélico, explosivos y elementos de intendencia que pertenecerían a la estructura armada comandada por alias “Calarcá Córdoba”.

!𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝟭𝟯 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦! En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la @PoliciaColombia abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de… — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 11, 2025

Sobre el operativo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X: “Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la Policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”. Aprovechó además para lanzarles un dardo sobre las negociaciones de paz que no dieron resultado. “¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", escribió el mandatario.

Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano.



Combate en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2025

Noticia en desarrollo...

