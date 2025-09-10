No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ataque a la Policía en Amalfi: cuatro presuntos autores murieron en un operativo

El pasado 21 de agosto, 13 uniformados de la Policía murieron en Amalfi (Antioquia), tras un ataque con explosivos ejecutado por las disidencias de las Farc. El presidente Gustavo Petro y el director de la Policía confirmaron la muerte de dos de los presuntos hombres detrás del hecho.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 02:04 a. m.
El pasado 21 de agosto, 13 policías murieron en Amalfi (Antioquia), tras un atentado terrorista. Los presuntos implicados, alias "Guillermo", (arriba) y alias "Roman" (abajo), murieron hoy.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó en la noche de este miércoles 10 de septiembre la muerte de cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes al Bloque Magdalena Medio, al mando de alias “Calarcá”. El hecho se dio en medio de un operativo policial en la vereda El Manzanillo, zona rural del municipio de Campamento (Antioquia).

Entre los presuntos disidentes que murieron en el operativo están alias “Guillermino” o “Zarco”, quien sería el responsable de la muerte de los 13 policías en Amalfi (Antioquia), en un ataque con explosivos a un helicóptero, el pasado jueves 21 de agosto. Él habría sido el encargado de preparar y activar el campo minado que afectó la aeronave en el que viajaban los uniformados a adelantar labores de erradicación de cultivos de uso ilícito.

Lea: Corte Constitucional devolvió curul en el Senado a Alexander López Maya

Asimismo, el general Triana informó sobre la muerte en el mismo operativo de alias “Román”, líder de la comisión. En la misma acción, dijo el director de la Policía, incautaron material bélico, explosivos y elementos de intendencia que pertenecerían a la estructura armada comandada por alias “Calarcá Córdoba”.

Sobre el operativo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X: “Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la Policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”. Aprovechó además para lanzarles un dardo sobre las negociaciones de paz que no dieron resultado. “¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", escribió el mandatario.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

