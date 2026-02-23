Presidente Gustavo Petro presentó nuevo pasaporte colombiano: estos son los cambios

Presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte nacional. Foto: Archivo Particular

En la noche de este lunes 23 de febrero, el Gobierno Nacional presentó el nuevo pasaporte que tendrán los colombianos a partir del 1 de abril de 2026.

En una rueda de prensa en la Casa de Nariño en la que asistieron el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro del Interior Armando Benedetti, la directora de la Imprenta Nacional Viviana León Herrera y funcionarios del Gobierno de Portugal.

En medio del anuncio, la canciller Villavicencio comentó que el pasaporte anterior seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento y no es obligatorio renovarlo. La transición entre la empresa actual que emite los documentos y la Imprenta Nacional iniciará el próximo 1 de abril. Esto se hará con la asesoría y coordinación de la Casa de la Moneda de Portugal. Se espera que en ese mes se produzcan por lo menos 50.000 ejemplares de manera progresiva.

La personalización inicial se hará en Colombia con libretas fabricadas por la Casa de la Moneda de Portugal, mientras la Imprenta Nacional logra equiparse por completo con las nuevas máquinas que producirán los nuevos pasaportes. La embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, que la cooperación entre ambos Estados se mantendrá durante los próximos diez años. Por lo que se espera que toda la futura producción de los documentos se haga pronto en territorio nacional.

La Cancillería se hará cargo de manejar, recopilar y salvaguardar los datos de los colombianos que tengan este documento. Además, la directora de la imprenta señaló que se encargaron de restaurar varias partes de la entidad para que estuviera a la altura de la tarea de producir pasaportes.

Por su parte, el jefe de Estado aseguró que habrá cambios en la carátula, pues el escudo de la Nación abarcará más espacio. El documento incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales. Además, tendrá nuevos dispositivos de identificación incluidos y sellos de seguridad que se pueden ver con luz ultravioleta representados en el mapa de Colombia, una serie de mariposas amarillas y el himno del país.

En la presentación recordó la polémica del excanciler Álvaro Leyva con la empresa Thomas Gregg and Sons que inició en 2023: “este pasaporte me ha costado muchas amistades, incluido el excanciller Álvaro Leyva. Porque querían que se quedara con Thomas Greg and Sons. Pero no es conveniente que los datos estén manejados por tercerías. Pusimos dos entidades públicas, una nacional y otra internacional”, aseveró en su discurso.

A su vez, el mandatario volvió a traer a la mesa su relato de un supuesto fraude electoral en los comicios de este año. Recriminó que los datos de ciudadanos y la cedulación de los colombianos estén bajo el control de una empresa privada, refiriéndose a Thomas Gregg and Son.

“Podrían extenderse las cédulas de ciudadanía. Esto tiene una importancia esencial para la transparencia electoral. Si los datos son manejados por privados, hay que preguntarse siempre quién maneja los escrutinios electorales. Porque si son los mismos estamos ante un inmenso peligro de fraude electoral”, señaló en su discurso.

Este tipo de afirmaciones han sido rechazado en la última semana por directores de órganos de control y electorales como el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos. Como contamos en El Espectador, el trabajo articulado de entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría e incluso el propio Gobierno, más el acompañamiento de misiones de observación de carácter nacional e internacional, respaldan un ejercicio democrático que se ha reforzado desde la Constitución de 1991.

