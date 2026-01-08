Presidente Petro recibirá a Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño: se alista fecha de la cita

Presidente Gustavo Petro recibirá a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro recibirá a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, en la Casa de Nariño. Así lo confirmó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en un comunicado en el que también resaltaba el reciente diálogo del jefe de Estado con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según la comunicación emitida por la oficina presidencial, el encuentro tiene como fin “contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela”, razón por la que la presidenta venezolana llegará por primera vez a suelo colombiano desde la captura del dictador Nicolás Maduro.

La heredera del chavismo acompañará en esta cita al jefe de Estado colombiano, toda vez que ya sostuvieron un diálogo inicial luego de las acciones militares por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero que derivaron en la captura y posterior extradición de Maduro a suelo estadounidense. Según la Presidencia, existe un “propósito de avanzar en la construcción de la paz y reconciliación del vecino país”.

Y es que según indicó el presidente Petro durante el plazoletazo del pasado 7 de enero, días atrás ya había tenido la posibilidad de hablar con Delcy Rodríguez a quien, según dijo, “conozco desde el comienzo de todo esto”, haciendo referencia a la llegada al poder de Maduro tras la muerte de Hugo Chávez. En ese diálogo, según han señalado funcionarios de la Casa de Nariño, Petro extendió la posibilidad de que Rodríguez visitara Colombia para emprender un diálogo sobre los nuevos términos la cooperación de los dos países.

En este sentido, según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con El Espectador, la cita se daría “en máximo 15 días”, por lo que los preparativos para recibir a la nueva cabeza del régimen chavista ya habrían iniciado. La reunión, además, habría sido pactada incluso antes de la llamada que sostuvo el presidente Petro con su homólogo de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, a quien también extendió una invitación para visitar Colombia.

En referencia a los ejes del encuentro, habrían dos temas fundamentales para que tratarían los dos jefes de Estado. En primera instancia, según afirmó el mandatario colombiano, “queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar el que la sociedad venezolana que, como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca”.

Esa misma propuesta la expuso Petro en su llamada con Trump, señalando que Colombia podría ejercer como un puente para la estabilización de Venezuela. Es más, esa afirmación es una las que más ha insistido el jefe de la Casa de Nariño desde las elecciones del 2024 en el vecino país que arrojaron a Edmundo González como vencedor, a pesar que la ficha de la oposición no fue reconocida por Petro.

En segundo punto de la agenda que abordarían los dos mandatarios está la crisis en la frontera y la lucha contra los grupos armados, especialmente el ELN. Según han asegurado desde Presidencia y el ministerio del Interior en Colombia, esta sería la principal organización que delinque en la frontera entre los dos países - en especial las regiones de Arauca y el Catatumbo - por los que se debe evaluar la ruta que se vendría trabajando con Nicolás Maduro para combatir con este grupo que desde Estados Unidos catalogan como terrorista.

NOTICIA EN DESARROLLO***

