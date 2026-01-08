“No existe ningún proceso judicial contra el presidente Petro en Estados Unidos”

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, confirmó los detalles de cómo se consolidó la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo se terminó concretar la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump?

Fue un trabajo de muchos meses, de reuniones, de un apoyo fundamental que he recibido del excelente equipo que tenemos en la Embajada en Washington. Hablamos el año pasado con 32 senadores, 74 presentantes a la Cámara y con las instancias del Gobierno de Estados Unidos. Pero concretamente fue con el senador Rand Paul, con quien hemos tenido una muy buena relación. Es un senador republicano del estado de Kentucky, que ha sido de las pocas voces, casi el único republicano, que ha salido a criticar al presidente Trump y sus políticas sobre el Caribe, y pues tiene grandes diferencias con Trump. Yo lo llamé en estos días, al igual que como hablé con muchos de los congresistas, principalmente los republicanos aunque también demócratas. Y él fue realmente quien hizo la gestión que derivó en la llamada.

¿Qué gestiones concretas se hicieron?

El senador Paul me dijo iba a intentar hablar con Trump, quien hace rato no no le recibía las llamadas y que, según me dijo, a veces los trataban peor que los demócratas. Pero luego me dijo, eso fue este mismo miércoles, que logró hablar con Trump, que le había planteado la necesidad de hablar con el presidente Petro y el presidente Trump estuvo de acuerdo. Ahí ya me dio el teléfono de la persona encargada de los asuntos de la agenda del presidente Trump, una mujer queridísima con la cual coordinamos desde temprano y, bueno, se dio la conversación como ya lo sabemos.

Más información: Esta es la ruta que se sigue para concretar cita directa entre Petro y Trump

Embajador, también hubo una reunión previa, larga, entre la canciller Rosa Villavicencio y el embajador (e) John McNamara. En esa cita, ¿qué tanto se terminó de acordar para llegar al diálogo directo entre los mandatarios?

Todo nos ayudó y son, repito, muchas, muchas gestiones que se habían hecho antes. Pero lo de la llamada concretamente lo manejamos con mucho sigilo. El senador Paul me dijo que no le fuera a decir nada a nadie hasta que esa llamada se concretara. Por lo tanto, fue una gestión que yo hice aquí en Washington directamente con el senador. Pero con McNamara yo hablo semanalmente, por supuesto que la canciller Villavicencio también e hizo varias gestiones; todo eso ayudó, al igual que el anuncio que realizaron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre la disposición de mantener la colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué otras gestiones se hicieron?

También sirvieron las gestiones que se habían hecho anteriormente por otros miembros del Gobierno, como las que hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que jugó un papel clave. Y recuerden la carta que el presidente Petro le había enviado a Trump anteriormente. Todo eso fue sumando, pero concretamente lo que permitió que esto siguiera fue esa conversación mía con el senador Paul, a quien quiero siempre agradecer y que fue fundamental al lograr hablar con Trump y que Trump dijera que sí se diera la conversación.

Consulte aquí: Así se cocinó la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump

Una precisión, Embajador, ¿cuándo estuvo confirmada la llamada con el presidente?

El mismo miércoles, todo se confirmo este 7 de enero.

¿Qué sigue ahora en la agenda para esa cita entre Petro y Trump?

Bueno, el presidente Trump dio la orden a su secretario de Estado, Marco Rubio, para que el Departamento de Estado y la Cancillería estén en contacto. Ya se han mandado las notas del caso y ya hay unos primeros acercamientos para sentarnos ya con calma a mirar fechas, la logística y lo demás.

Es de su interés: Así reaccionó el país político al anuncio de la reunión entre Trump y Petro

¿Hay fechas previstas para la reunión entre los dos mandatarios?

Todavía no podemos especular sobre fechas, porque aún no hay idea sobre cuándo va a ser.

Embajador, de forma concreta, ¿hay algún expediente judicial contra el presidente Petro e Estados Unidos?

No existe ningún proceso judicial contra el presidente Petro en Estados Unidos. Ninguno.

¿Y lo que pasó en Venezuela y la acusación formal a Nicolás Maduro podría tocar a la figura presidencial de Colombia?

No existe ninguna razón para que se pueda pensar en hacer ese paralelo, esa similitud. Son dos casos totalmente distintos, no existe ningún proceso judicial contra el presidente Petro en los Estados Unidos. Y en Colombia tampoco. Muchos han buscado y no los hay. Uno puede tener diferencias con el presidente Petro en muchos temas, pero a nadie se le puede ocurrir que el presidente Petro esté inmerso en el narcotráfico. Todo lo contrario, ha dado su vida por luchar contra el narcotráfico, a denunciar el narcotráfico. Por lo tanto, yo creo que en eso las especulaciones que se hacen aquí o allá son absolutamente sin fundamento.

¿Qué va a pasar con la inclusión en la llamada lista Clinton del presidente Petro, de la primera Dama, Verónica Alcocer, del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del primogénito del mandatario, Nicolás Petro?

Está por verse. Eso no se trató en la convención de este 7 de enero, pero seguramente será uno de los temas que se tratarán más adelante.

En contexto: “Le acepto la propuesta de hablar”: Petro tras llamada con Trump

¿Y qué temas de agenda habría entre los dos mandatarios cuando se concrete la reunión?

Eso está por definirse, es parte de los preparativos que tenemos que hacer entre la Cancillería y el Departamento de Estado.

¿Venezuela sigue gravitando en este diálogo con Estados Unidos?

Sí, sin duda, es un tema obligatorio y seguramente seguirá siéndolo.

Comparta este contenido: “Un honor hablar con el presidente de Colombia”: Trump y Petro se reunirán en Washington

¿Qué ha pasado gestiones como la liberación de archivos estadounidenses del DAS, el M-19, de Odebrecht y otros asuntos que se han pedido?

Las gestiones en eso son muchas y seguimos trabajando con Estados Unidos. A esa lista le agregaría también el tema comercial y los aranceles, los vuelos de deportados que seguimos haciendo regularmente; pero lo importante es que en esta etapa, esa conversación entre los dos presidentes sí abre un nuevo capítulo y permite que de pronto los otros temas que también habían tenido dificultades se puedan resolver. Pero en este momento nos hemos concentrado en esa conversación entre los dos presidentes, que es de inmensa importancia para los dos países.

¿Habrá cita o diálogo directo entre Rubio y Villavicencio, los cancilleres de ambos países?

Eso está por verse, pero yo creo que es obvio que así tiene que ser, porque efectivamente son la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado los que deben proceder para hacer realidad la invitación que el presidente Trump le hizo al presidente Petro.

Nuestra política contra la exportación de cocaína se basa en sustituir voluntariamente cultivos de hoja de coca por legales, ayudar al campesinado de las zonas, incautar lo máximo de cocaína y capturar los grandes capos pic.twitter.com/YkaUgfuwoX — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

Esta fue la intervención del presidente Petro en la Plaza Bolívar y el análisis de El Espectador:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.