Presidente Petro presentó ante cuerpo diplomático resultados de erradicación de narcocultivo

El presidente Gustavo Petro hizo un balance general de la erradicación de narcocultivos durante su mandato y rescató las cifras sustitución impulsadas desde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), dirigido por Gloria Miranda.

Según el mandatario, una vez entendidos los contextos de cómo se transportan los estupefacientes que producen en el país, se puede hacer en misma instancia con economías lícitas. “Si nos metemos en esa idea empiezan a surgir una serie de problemas. El primero es el cómo congelo camarón si se me va la luz y luego tengo que tener tanto que me llene el contenedor. (...) Debe haber un contrato a largo plazo pues si hay un contrato a 10 años tiene una tranquilidad”, manifestó.

Durante su discurso desde Roberto Payán, Nariño, el jefe de Estado insistió en la necesidad de extender nuevas oportunidades de economía para aquellas comunidades que hoy sobreviven de los cultivos de uso ilícito pues “se trata de transformar un territorio económicamente”.

Y es que previo a su discurso, Petro lideró, junto con Miranda, una jornada de sustitución de cultivos con la que esperan, en un lapso de por lo menos tres años, dar impulso a esta región en la producción de cacao u otros productos que sean rentables para el comercio interno, pero más importante aún, de calidad de exportación. “Este Gobierno quiere ver el mundo y cuando habla en ese mundo, plantea estos puntos”, señaló el jefe de Estado.

¡Es oficial! 🌱 Pumbí, Nariño, inicia la erradicación comunitaria de cultivos de uso ilícito.



El Presidente @PetroGustavo da el primer paso para que este territorio, históricamente olvidado, avance hacia la erradicación y sustitución de la coca, con el respaldo de un Gobierno… pic.twitter.com/6XTRfmT1vv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 19, 2025

Es por ello que en nuevas directices entregadas al programa del PNIS, el presidente pidió que se empezara a la caracterización de tierras para que estas sean entregadas a los campesinos de la región y sean estos los que puedan “dar garantía de que nadie los va a sacar de aquí a la fuerza”. Por ello, entregarían títulos para la posesión o el derecho al uso de esos territorios, siendo un avance al mismo programa propuesto durante la administración de Juan Manuel Santos y los acuerdos de La Habana en 2016.

También insistió que esa operaciones deben incluir a los sectores mineros, pues la extracción ilegal de minerales, principalmente oro, se han convertido en los móviles de las economías de los grupos ilegales.

Por último, el jefe de Estado también criticó los problemas que han tenido desde el Ministerio de Transporte para la conexión de los territorios alejados con vías hacía el centro de país. “Los mismos funcionarios del MinTransporte tienen otra cosa en la cabeza. (...) El dinero público valoriza las propiedades de los que más tiene y eso se llama, por ejemplo, la Ruta del Sol 2″, dijo.

El Presidente @PetroGustavo reafirmó el compromiso del Estado colombiano con el Acuerdo de Paz firmado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, recordando que este es una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y, por tanto, de obligatorio… pic.twitter.com/E1UICnVj4q — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 19, 2025

Desde Nariño Petro también insistió que se ha detenido el crecimiento de los cultivos ilícitos pues “van 26.000 hectáreas en proceso de sustitución con miles de familias inscritas. La gente quiere transformar los territorios. La foto de un campesino arrancando la mata de hoja de coca es un cambio histórico”.

