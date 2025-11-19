Presidente Petro respondió a nuevas amenazas de Iván Mordisco: “quiso matarme en 2024”

El presidente Gustavo Petro respondió a las nuevas amenazas de Ivan Mordisco Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro respondió a la reaparición de Néstor Gregorio Vera Fernández, alías ‘Iván Mordisco’, quien amenazó por un “juicio revolucionario” tras los bombardeos en el Guaviare y Arauca. En medio de la ofensiva emprendida por el gobierno colombiano contra esta estructura criminal, Mordisco también se refirió a los procesos electorales del 2026.

En el video difundido Mordisco cuestionó la ofensiva del Ejército que en días recientes dejó un saldo de 15 menores muertos en una serie de bombardeos en el Guaviare y tildó al presidente Petro como “mentiroso y arrogante”. “Colombia necesita un gobierno que enfrente el debate de fondo sobre el modelo capitalista como uno de los responsables de la pobreza, la desigualdad y la generación de violencia y no un gobierno que busque, con argumentos del narcotráfico, volver sus armas contra el pueblo”, leyó el líder de la disidencia.

Le sugerimos: Iván Mordisco reaparece en video tras bombardeos del Gobierno Petro en Arauca y Guaviare

A ello, agregó que el presidente Petro declaró la guerra a las Farc e insistió en que los bombardeos recientes “solo obedecen a la complacencia a los gringos, sedientos de la sangre de niños colombianos, cansados de la sangre de niños palestinos, colombianos y venezolanos en el Caribe y otros lugares del mundo”. Según señaló, los ataques a su grupo armado se produjeron en los parques nacionales de Chibiriquete y Cahunarí - algo no sustentado – por lo que amenazó con un juicio revolucionario “contra los responsables de estos ataques”.

Fueron, sin embargo, estas las palabras a las que respondió el Jefe de Estado en la mañana de este martes a través de sus redes sociales. En su trino, inicialmente Petro aseguró que Mordisco ha sido una de las mentes detrás de un presunto atentado en su contra que llegó a estar planeado para el desfile del 20 de julio del 2024.

Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024.



Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zarate, alias "el Runcho", no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de… https://t.co/gj1xzXOYXX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

“Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas”, dijo el presidente. Seguido a ello, Petro manifestó que hoy Mordisco opera bajo las órdenes de el señor Alirio Zarate, alias “el Runcho”, a quien señala como uno de los principales compradores de cocaína de las disidencias de las Farc.

“No es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano”, aseguró el presidente, quien además vinculó a “los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar”, insistiendo en que no existe diferencia alguna. Finalmente, Petro señaló tanto a Mordisco como a esos sectores políticos de ser la “gobernanza mafiosa”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.