Presidente Petro se refirió a supuestas intromisiones de Sarabia en operaciones policiales

El presidente Gustavo Petro y la embajadora Laura Sarabia. Foto: Archivo

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El presidente Gustavo Petro se refirió a los choques entre el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria, y la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, donde la acusa de cuestionar operaciones policiales contra la delincuencia. Todo, en medio de la polémica por presuntos acuerdos por debajo de cuerda con grupos armados para avanzar en la paz total.

El mandatario señaló que “ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la fuerza pública o el presidente de la República, que es su mando supremo”. También mencionó que solo se frenaban operaciones si había presencia de menores de edad.

“Nunca di una orden en ese sentido y solo mire los bombardeos que ordené porque solo el presidente puede ordenarlos, siguiendo el principio de prudencia respecto a los menores de edad o a personas civiles”, añadió.

Esto ocurre tras los audios revelados por Noticias Caracol sobre los presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Daniel Rueda, y el Clan del Golfo. El exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria, aseguró que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

Conozca el contexto: Exdirector de Policía asegura que Laura Sarabia cuestionaba operativos contra grupos armados

De acuerdo con el general (r), las llamadas que le hacía Sarabia se daban cuando se adelantaban operaciones especiales. Según dijo, lo que decía la entonces jefa de gabinete era que los operativos debían frenarse por las negociaciones que adelantaba la Casa de Nariño “no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes”.

El exdirector de la Policía Nacional aseguró que aproximadamente 10 operaciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el Eln y otros grupos armados estaban preparadas, pero “no se pudo desarrollar ninguna”.

El jefe de Estado señaló que los diálogos sociojurídicos con organizaciones armadas ilegales “se hacen bajo leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia y el asesinato en Colombia. Es la vida el eje de la política gubernamental y así será hasta el 6 de agosto”.

Frente a las acusaciones, la embajadora Sarabia rechazó las acusaciones y anunció una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del general (r) Sanabria, en lo que señala son testimonios que afectan su buen nombre. La misma funcionaria señaló desde su cuenta de X que no iba a “permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”.

En un comunicado, su equipo jurídico precisó que durante su período como jefa de gabinete “actuó dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Presidente”. Aseguró que los hechos mencionados por Sanabria se limitaron a “una pregunta —no una instrucción— sobre el uso de la fuerza en el contexto de una protesta feminista, asunto completamente distinto a cualquier proceso de diálogo o negociación con grupos armados al margen de la ley”.

Al hecho que se refiere Sarabia es una manifestación feminista en Bogotá, en donde, según Sanabria, se ordenó la intervención de uniformados por afectaciones a estaciones del sistema de transporte público. Esta orden fue respaldada por el comandante de la Policía de Bogotá, pero que, supuestamente, fue rápidamente cuestionada por Sarabia.

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