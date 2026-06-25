Exdirector de Policía asegura que Laura Sarabia cuestionaba operativos contra grupos armados

El general (r) Henry Sanabria asegura que la exjefa de Gabinete le decía que las operaciones no eran convenientes en medio de negociaciones con grupos armados. Foto: Archivo

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Luego de los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Daniel Rueda, y el Clan del Golfo, el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria, aseguró que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

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El exdirector de la Policía dijo en los micrófonos de la emisora Caracol Radio que “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas”.

De acuerdo con el general (r), las llamadas que le hacía Sarabia se daban cuando se adelantaban operaciones especiales. Según dijo, lo que decía la entonces jefa de gabinete era que los operativos debían frenarse por las negociaciones que adelantaba la Casa de Nariño “no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes”. De acuerdo con Sanabria, el contacto con Sarabia se hacía cuando las operaciones habían terminado: “Era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, señaló.

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Uno de los ejemplos que dio Sanabria durante la entrevista fue una manifestación feminista en Bogotá, en donde fueron afectadas varias estaciones del sistema de transporte público. Según dijo, se ordenó la intervención de uniformados, orden que fue respaldada por el comandante de la Policía de Bogotá, pero que, supuestamente, fue rápidamente cuestionada por Sarabia. “Quien dirige más dentro de la Policía después del director general hacia arriba es el ministro de Defensa, no ella”, dijo Sanabria en la emisora.

Por otra parte, se refirió a varias operaciones de inteligencia contra estructuras criminales que ya estaba listas para ejecutarse, pero que, supuestamente, quedaron congeladas por la intervención de Laura Sarabia. El exdirector de la Policía Nacional aseguró que aproximadamente 10 operaciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el Eln y otros grupos armados estaban preparadas, pero “no se pudo desarrollar ninguna”.

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“No se pudieron hacer, no se pudieron concretar lastimosamente y claro, eso desencadenó un fortalecimiento de todas las estructuras”, manifestó el general retirado. Por otra parte, el exdirector de la institución sostuvo que todas las operaciones planeadas eran expuestas ante el ministro de Defensa, pero que, supuestamente, siempre había respuestas que limitaban las acciones policiales. Tras las declaraciones del general (r) Sanabria, Laura Sarabia fue contactada y dijo que es cierto que contactó al policía por la protesta de mujeres en Bogotá.

Sin embargo, la ahora embajadora de Colombia ante Reino Unido dijo que nunca pidió frenar operaciones policiales contra grupos armados. Incluso, dijo que nunca mostró ni expresó molestia alguna por el actuar de la institución. El exuniformado respondió que no tiene registro de las llamadas y se mantuvo en que es “la palabra del uno contra el otro”.

Por otra parte, Sanabria habló de la salida de los coroneles Arbey Alzate y Miguel Kiriat. El exdirector de la Policía aseguró que se enteró por los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que las decisiones que los sacaron de la institución habrían sido resultado de una supuesto acuerdo con el Clan del Golfo. El exdirector aseguró que esos uniformados venían adelantando operaciones claves contra distitnos grupos armados, incluyendo el Clan del Golfo. “Yo creo que entran en pánico y toman esa decisión de pedir sus cabezas básicamente”, dijo.

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