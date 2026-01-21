Presidente Gustavo Petro se reúne con oposición venezolana parlamentaria

Presidente Petro con representantes de la Fracción Parlamentaria de la Oposición Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: Archivo Particular

En la noche del lunes 20 de enero, el presidente Gustavo Petro se reunió en el Palacio de Nariño con delegados de una fracción parlamentaria de la oposición de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Entre los asistentes estuvieron los diputados Timoteo Zambrano (Cambiemos), Juan Carlos Alvarado (COPEI) y Luis Augusto Romero (AP), quienes han apoyado el Gobierno de transición en Venezuela que encabeza Delcy Rodríguez tras la intervención de los Estados Unidos en el vecino país el pasado 3 de enero.

Los tres diputados están vinculados a partidos opositores institucionales que participan en elecciones y priorizan la negociación. Algunos de estos han hecho pronunciamientos que respaldan la línea de “diálogo” y de defensa de la institucionalidad del Estado venezolano.

En el encuentro también estuvieron presentes la senadora Gloria Flórez y la canciller Rosa Villavicencio; ambas hacen parte de la Comisión Asesora de Asuntos Exteriores, donde hace un par de semanas conversaron sobre el futuro de Venezuela, así como de la coordinación para conseguir un diálogo entre el presidente Petro y su homóloga venezolana Delcy Rodríguez, aún sin fecha.

Aún no se conocen los detalles de lo que conversaron el presidente Gustavo Petro y los miembros de esa fracción de la oposición. No obstante, el encuentro se produce dos semanas antes de la reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense Donald Trump y Petro, prevista para el próximo 3 de febrero en Washington, D. C.

