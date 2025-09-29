Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

“Nada que llegan los Grippen”: Petro volvió sobre Trump, Israel y política antidrogas

Durante el Consejo de ministros de este lunes el jefe de Estado señaló que las Fuerzas Armadas están perdiendo fuerza en el país. También anunció que buscaría una demanda contra Donald Trump por incumplir el derecho internacional.

Redacción Política
30 de septiembre de 2025 - 03:04 a. m.
Presidente Petro durante consejo de ministros. Visado de Estados Unidos, TLC y drogas fueron los ejes fundamentales
Presidente Petro durante consejo de ministros. Visado de Estados Unidos, TLC y drogas fueron los ejes fundamentales
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durant el Consejo de ministros de este lunes el presidente Gustavo Petro criticó la pérdida de capacidad ofensiva de las fuerzas militares y los retrasos en la firma de contrato y llegada de los aviones Gripen a Colombia. Así se lo hizo saber a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa a quienes le pidió celeridad en el proceso.

Fueron varios los temas abordados por el mandatario nacional en este encuentro con su gabinete que tenía como eje central la lucha antinarcóticos. Sin embargo, el jefe de Estado inició rechazando la medida adoptada por los Estados Unidos sobre el retiro de su visado. Allí mismo señaló que se requieren implementar medidas concretas para el fortalecimiento de las instituciones castrenses en el país con la producción de armas locales y agregó que el armamento de Estados Unidos e Israel no sirve para la guerra en Colombia.

Le sugerimos: Efecto visa: grueso del gabinete Petro rechaza documento de EE. UU. y abre otra polémica

“Nada que llegan los Grippen ni se firma el contrato, señora Canciller. ¿Qué están esperando? Yo había pedido, señora Angie, que el proyecto prioritario no fuera solamente los aviones, sino las armas que necesitan las fuerzas militares en lo que necesita que básicamente es profundidad y rapidez”, dijo el presidente.

En esta línea el Presidente manifestó que “las armas que dejaron Uribe y sus amigos no sirven para la guerra en Colombia. Son contratos de armas norteamericanas e israelíes que no sirven en Colombia. Por eso estamos perdiendo capacidad del ejército (...) Las mismas armas que compraba el ejército fue con las que mataron al senador Uribe”.

En materia Transporte criticó una vez más la gestión de la exministra María Constanza García, a quien previamente había señalado de casos de corrupción y gestiones irregulares en esta cartera. “El ministerio de Transporte anterior borró todas nuestras prioridades. Entregó Invias la politiquería y esa politiquería hizo sus prioridades en carretera y no las nuestras. Dentro de esas prioridades borró la carretera al Catatumbo”, manifestó sobre la exfuncionaria.

NOTICIA EN DESARROLLO ***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro

Consejo de ministros

Aviones gripen

Aviones Gripen Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.