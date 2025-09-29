“Nada que llegan los Grippen”: Petro volvió sobre Trump, Israel y política antidrogas

Presidente Petro durante consejo de ministros. Visado de Estados Unidos, TLC y drogas fueron los ejes fundamentales Foto: Presidencia

Durant el Consejo de ministros de este lunes el presidente Gustavo Petro criticó la pérdida de capacidad ofensiva de las fuerzas militares y los retrasos en la firma de contrato y llegada de los aviones Gripen a Colombia. Así se lo hizo saber a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa a quienes le pidió celeridad en el proceso.

Fueron varios los temas abordados por el mandatario nacional en este encuentro con su gabinete que tenía como eje central la lucha antinarcóticos. Sin embargo, el jefe de Estado inició rechazando la medida adoptada por los Estados Unidos sobre el retiro de su visado. Allí mismo señaló que se requieren implementar medidas concretas para el fortalecimiento de las instituciones castrenses en el país con la producción de armas locales y agregó que el armamento de Estados Unidos e Israel no sirve para la guerra en Colombia.

“Nada que llegan los Grippen ni se firma el contrato, señora Canciller. ¿Qué están esperando? Yo había pedido, señora Angie, que el proyecto prioritario no fuera solamente los aviones, sino las armas que necesitan las fuerzas militares en lo que necesita que básicamente es profundidad y rapidez”, dijo el presidente.

En esta línea el Presidente manifestó que “las armas que dejaron Uribe y sus amigos no sirven para la guerra en Colombia. Son contratos de armas norteamericanas e israelíes que no sirven en Colombia. Por eso estamos perdiendo capacidad del ejército (...) Las mismas armas que compraba el ejército fue con las que mataron al senador Uribe”.

El Presidente @petrogustavo anunció que con Estados Unidos se reformará el Tratado de Libre Comercio (TLC) y dejará de haber Tratado de Libre Comercio con Israel. pic.twitter.com/1T1BEAgvrY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 30, 2025

En materia Transporte criticó una vez más la gestión de la exministra María Constanza García, a quien previamente había señalado de casos de corrupción y gestiones irregulares en esta cartera. “El ministerio de Transporte anterior borró todas nuestras prioridades. Entregó Invias la politiquería y esa politiquería hizo sus prioridades en carretera y no las nuestras. Dentro de esas prioridades borró la carretera al Catatumbo”, manifestó sobre la exfuncionaria.

