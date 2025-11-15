Presidente Petro respondió a cuestionamientos de la Defensoría por bombardeo en Guaviare

Dos días después de que se confirmó que 19 personas habían muerto durante la operación militar en Guaviare, el presidente Petro ordenó otro bombardeo en el departamento de Arauca. Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente Gustavo Petro le salió al paso al fuerte pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en el que cuestionó la operación militar realizada el pasado 10 de noviembre contra las disidencias de las Farc en Calamar (Guaviare) y en el que, según la entidad, seis de las 19 personas muertas eran menores de edad. El jefe de Estado justificó la decisión de bombardear a los hombres armados, que hacían parte del grupo comandado por “Iván Mordisco”.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente Petro señaló que solo había dos caminos ante la acción de las disidencias de las Farc: permitir que emboscaran a las tropas del Ejército que adelantaban operaciones en la zona desde el 7 de noviembre o actuar con el uso de la fuerza del Estado, como en efecto sucedió con la orden de adelantar un bombardeo contra los hombres armados.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo (sic) avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, escribió el jefe de Estado.

Su pronunciamiento se conoció solo un par de minutos después de que la Defensoría del Pueblo hiciera un pronunciamiento público en el que rechazó tajantemente el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc y la decisión de ordenar operaciones como este bombardeo en el que, según la entidad defensora de derechos humanos, murieron seis menores de edad y se infringió el Derecho Internacional Humanitario.

Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad.



La Defensoría del Pueblo señaló que al bombardeo lo rodean violaciones al DIH y que ningún menor de edad reclutado forzosamente por grupos al margen de la ley debería ser blanco de operaciones militares como la desarrollada en Guaviare. “El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”.

A renglón seguido, la entidad hizo un fuerte llamado de atención a las Fuerzas Militares, que “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”.

Ya el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se había pronunciado con anterioridad sobre la posibilidad de que en ese bombardeo hubieran muerto menores de edad vinculados a las disidencias de las Farc. “Quien se involucre pierde toda protección sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, señaló el alto funcionario. También dijo que en los ataques no se afectaron bienes ni personas protegidas por el DIH.

No obstante, la Defensoría cuestionó el argumento del ministro Sánchez Suárez sobre lo justificable de la operación. “La Defensoría del Pueblo no es un organismo creado para certificar la ‘legitimidad’ de acciones de guerra, sino para rechazarlas y construir la paz”, se lee en su comunicado. Pero el presidente Petro, en su publicación de X, insistió en defender la legitimidad de la operación. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, concluyó el mandatario.

