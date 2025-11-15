Logo El Espectador
Disidencias de las Farc atacan una estación de Policía secuestran a un soldado en Cauca

Los hechos ocurrieron en los municipios de Balboa y Santander de Quilichao, entrte la tarde del viernes 14 y la madrugada de este sábado 15 de noviembre. Las autoridades indicaron que un grupo de al menos 200 disidentes de las Farc, pertenecientes al grupo comandado por alias “Iván Mordisco”, estarían detrás de los hechos.

Redacción Judicial
15 de noviembre de 2025 - 02:22 p. m.
El soldado profesional Víctor Hugo Yepes García fue retenido por disidentes de las Farc en el municipio de Balboa (Cauca). El Ejército exige su liberación.
Foto: Ejército
De nuevo el departamento del Cauca amanece bajo fuego, por cuenta de la acción armada de las disidencias de las Farc. En la mañana de este sábado 15 de noviembre, las autoridades reportaron ataques ejecutados por al menos 200 hombres del grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco” en los municipios de Balboa y Santander de Quilichao. Una subestación de Policía fue atacada con explosivos y un soldado fue secuestrado por las disidencias.

El primer hecho ocurrió en el municipio de Balboa, en la tarde del viernes 14 de noviembre. Según la información entregada por la Tercera División del Ejército, los uniformados adelantaban operaciones ofensivas contra las disidencias de las Farc en un sector conocido como Guadualito, cuando fueron atacados por integrantes de la estructura Carlos Patiño, comandada por “Iván Mordisco”. Los uniformados sostuvieron combates con el grupo ilegal.

Como resultado de ese ataque, tres soldados resultaron heridos y dos más tuvieron lesiones de baja gravedad. Todos fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región, donde reciben valoración especializada, según indicó el Ejército. En el mismo ataque fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, cuyo paradero aún se desconoce.

Noticia en desarrollo...

