Presidente Petro trasladará este viernes la espada de Bolívar: ese será el recorrido

El presidente sostiene la espada del Libertador Simón Bolívar. Foto: EFE - Carlos Ortega

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“Por toda la Séptima. Paso de vencedores”. Con este mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro informó que este viernes 24 de julio llevará personalmente la espada de Bolívar a la que fuera residencia del libertador, hoy un museo conocido como Quinta de Bolívar, ubicado en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la Presidencia, el presidente saliente convocó a una movilización desde el monumento a Policarpa Salavarrieta, en la carrera 2 con calle 18, desde donde caminaría hasta la Quinta de Bolívar para entregar la espada. La convocatoria es una invitación a los seguidores de este gobierno, por lo cual se espera un evento multitudinario en el centro de la capital.

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Desde este jueves, varios funcionarios de la Casa de Nariño empezaron a preparar el traslado de la espada, pero también otros aspectos claves de la transmisión de mando. Aunque aún no está claro si Abelardo de la Espriella, mandatario electo, se posesionará en Bogotá, en palacio ya se han dado reuniones entre delegados de ambos gobiernos para preparar los detalles.

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Así mismo, varios funcionarios de la administración de izquierda están desocupando sus oficinas y preparando lo que serán sus últimas dos semanas de gestión. De hecho, en la Casa de Nariño varios alfiles del presidente saliente sacaron los cuadros oficiales del mandatario y otros elementos.

Se espera que en los próximos días el mandatario lleve a cabo otros eventos simbólicos de despedida, pues esta semana también visitó el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá. “Aquí, a mis 21 años, ayudé con la comunidad a hacer este barrio sin un peso y sin ayuda de ningún estado. Sola, la comunidad construyó su vida y sus derechos”, dijo.

El mandatario también le entregó el sombrero de Carlos Pizarro a su hija, la exsenadora María José Pizarro, y anunció que la sotana del padre Camilo Torres será entregada a la Universidad Nacional. Lo propio hará este viernes con la espada de Bolívar, que hace cuatro años ordenó trasladar hacia el palacio para su posesión.

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