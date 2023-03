Presidente y partidos políticos tradicionales llegan acuerdo en reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro y las cabezas de los partidos tradicionales de gobierno llegaron a acuerdos con la reforma a la salud. Foto: SIG

En la noche de este lunes se llevó a cabo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los presidentes de los partidos de la U (Dilian Francisca Toro) y Conservador (Efraín Cepeda). Tras varias horas en la Casa de Nariño, hubo humo blanco frente a la reforma a la salud. Tanto el mandatario como las cabezas de dos de los tres partidos tradicionales de gobierno acordaron los cambios que se le harían a la iniciativa radicada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, a mediados de febrero.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

La vocería la tomó principalmente Dilian Francisca Toro, que, además de ser líder de la U, es médica de profesión. “Fue una reunión conciliatoria y buena. Logramos expresar que podemos construir sobre lo construido y lo que el presidente está queriendo se puede hacer consensuadamente”, expresó Toro, que a renglón seguido pasó a dar cuenta de cada uno de los puntos que se cambiarán del texto original de gobierno.

En primer lugar, se mantiene el sistema mixto de salud, contrario al intento de un sistema netamente público que había. El sistema tendrá participación tanto pública como privada. En el primer caso, todas las instituciones públicas que actualmente hay en el país se agruparán y las del nivel uno van a pasar a ser Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). En el segundo caso, las EPS pasarán a ser gestoras de salud y vida y perderán algunas de las funciones que actualmente tenían. “No van a recibir los recursos, no habrá posición dominante o integración vertical”, dijo Toro.

Este pulso lo ganó gobierno, pues la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la que asuma el pago de los recursos a las IPS y será el encargado de auditar las cuentas, dos actividades que actualmente hacen las EPS y que la reforma original de Corcho les quitaba. “Eso va a tener una transición, no va a ser de hoy a mañana, las gestoras se les va apagar el 5% de administración en la parte de la articulación del riesgo en salud. No va a ser ahora, la Adres tiene que fortalecerse para ser pagador y auditor. Vamos a estudiar la transición para que sea lo mejor para el sistema”, comentó la presidenta de la U.

Puede ver: ¿Cómo se embolata una reforma a la salud entre tantos intereses?

Una de las peleas que ganaron los partidos fue el de la libre elección de la atención y la afiliación. Mientras que la iniciativa del gobierno pretendía que la inscripción fuera por lugar geográfico y que esto también condicionara los médicos asignados, los partidos insistían en que no se podía entrar a modificar la libre escogencia que tienen los usuarios para afiliarse o para decidir el especialista que los atiende. “Queda la libre elección”, expresó el senador Efraín Cepeda, director de los conservadores.

En cuanto al sistema tarifario, partidos y presidente acordaron que va a haber un piso y un techo para hospitales y clínicas. Para incentivar la calidad se comunicó que estos pagos dependerá qué tan buen servicio se preste. Las entidades hospitalarias con mejores calificaciones son las que tendrán las mejores tarifas por procedimiento y demás.

Desde hace unas semanas había una preocupación de las colectividades por el anuncio de que uno de los objetivos del proyecto era liquidar las EPS que estaban en crisis. Esto se mantuvo, pero se solventó las dudas con el anuncio de que se creará un fondo que asumirá las deudas con las IPS que tengan estas EPS que van a ser liquidadas, sobre todo hospitales públicos.

Además: “Retiraremos la reforma a la salud si no se mantienen las bases”: ministra Corcho

“Deudas apalancadas por el presupuesto nacional. Se les va a pagar con vigencias futuras”, de esta forma resumió Toro este punto, en el que agregó que también se tiene pensado que haya préstamos para aquellas EPS que no están mal pero cuyos números tampoco son óptimos: “préstamos a las que no están bien”, explicó la presidenta de la U.

No todo fueron cambios al proyecto original. Toro y Cepeda confirmaron que mantienen temas como la atención primaria y la atención integral en regiones apartadas. También aceptaron el asunto del sistema de información, aunque dejaron claro que no será único, sino que será de carácter de interoperable.

También se mantiene la figura del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, aunque se le haría una peluqueada y no tendría tantos miembros como en el proyecto inicial. Aunque se mantiene la participación ciudadana en esta instancia, un asunto que destacaron. De igual manera se mantiene la figura de fondos propuesta por el gobierno, aunque “no va a haber esa cantidad de fondos del proyecto original”, en el que se proponía siete fondos regionales dependientes del Adres. Para los dos tradicionales, esto era burocratización y estatización de los recursos de la salud.

Tras el encuentro, la representación de los tradicionales anunciaron que se reunirán con los ponentes para poner por escrito lo acordado. Este miércoles se hará una mesa técnica para explicar a los acuerdos a los que se llegó. Por otro lado, el expresidente César Gaviria no asistió al encuentro de hoy, por lo que aún no se sabe cuál será la posición de los liberales.

Mientras que Toro señaló que tenía el permiso de Gaviria para la negociación de este lunes, cercanos al expresidente se limitaron a decir que este no fue a Casa de Nariño debido a que “ya el proyecto habla por sí solo” y que la ministra Corcho ya ha dicho que no piensa hacerle cambios al proyecto. Sobre esto último, la ministra lo único que ha dicho es que sí se cambian puntos neurálgicos, gobierno retirará el texto radicado. Se espera que Cepeda y Toro expongan los acuerdos de este lunes para que el líder de los del trapo rojo decidan si aceptan o no lo acordado.